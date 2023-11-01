В прохладе и темноте: храним маринованные грибы правильно

Как хранить грибную консервацию, чтобы не навредить здоровью

Осень – сезон грибов. А из них можно приготовить множество различных блюд: супы, салаты, гарниры и соусы, как например эта вкусная грибная подлива.

Также популярна разная грибная консервация. Маринованные грибы – очень популярная закуска, которая делается в считанные минуты. Но обязательно нужно знать, как ее хранить, чтобы не отравиться, подчеркивает dovidkam.com.

Просроченными или некачественными маринованными грибами легко можно отравиться. Так в каких условиях и сколько времени должны храниться маринованные грибы? На это влияет несколько факторов.

Учитывайте вид грибов

Трубчатые грибы (белые, польские, подберезовики) хранятся дольше всего. Меньший срок годности имеют пластинчатые виды — опята и шампиньоны.

У магазинных грибов смотрите сроки на упаковке, а домашнюю консервацию обязательно маркируйте — потом можете не вспомнить точно, в каком году делали заготовку.

Ингредиенты и консерванты

Если в маринаде присутствует уксус, тормозящий размножение микроорганизмов – такие грибы сохраняются дольше. Есть рецепты, где вместо уксуса добавляется лимонная кислота, которая хуже справляется с этой задачей, такие грибы будут храниться меньше. Соль и сахар также являются консервантами, поэтому чем меньше их в рецепте, тем меньше срок хранения.

Маринованные с уксусом грибы можно употреблять в течение 2 лет, если они хранились при температуре до +8 градусов, если от +8 до +15 — 1,5 года, а при +18 до года.

Методика приготовления

Если грибы проходят длительную термическую обработку (варку, стерилизацию), то и храниться, конечно, будут дольше. А вот быстрые рецепты, по которым готовый продукт мы получаем за несколько часов, менее надежны. Поэтому и хранить готовые грибы нужно только в холодильнике, и то не больше нескольких недель.

Тара

Посуда, в которой хранится консервация, тоже имеет значение. Рекомендуется хранить маринованные грибы только в стеклянной таре.

Место хранения

Главные условия – отсутствие солнечных лучей и постоянная температура без перепадов. Идеально подойдет погреб или подвал, или же, если вы живете в квартире – кладовка или шкафчик подальше от отопительных приборов и кухни, где обычно самое теплое место.

Ранее мы уже публиковали самый простой рецепт грибов, которые придутся по вкусу всем без исключения.