Укр

Что посадить в огороде и саду в ноябре: мороз этим растениям не страшен

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Уже весной можно будет собирать урожай
Уже весной можно будет собирать урожай. Фото Pexels

Работы нужно успеть провести в первой половине месяца

К ноябрю все работы на даче в основном окончены. Но опытные огородники знают, что некоторые растения все же можно высаживать даже поздней осенью. Эти овощные и зеленые культуры прекрасно переносят морозы, развиваются под снегом.

Несмотря на то что некоторые растения переносят экстремальные условия, из-за непредсказуемости погоды в ноябре все же стоит успеть посадить их в первой половине месяца.

Озимые лук и чеснок

В теплые ноябрьские дни можно посадить под зиму чеснок. При этом грядку нужно сразу же замульчировать компостом и перегноем. Зубчики должны успеть выпустить корни до того как земля промерзнет.

Лук же сажают, когда установится холодная погода, но при этом почва не должна быть замершей. В идеале посадочные работы должны закончиться за 15-20 дней до наступления устойчивой минусовой температуры.

Зелень и салаты

Посаженный в ноябре шпинат хорошо растет при низких температурах и весной дает раннюю зелень. В это же время хорошо сеять укроп и петрушку.

Холод стимулирует семена, поэтому они всходят при минимальном прогреве почвы весной и дают неплохой урожай.

Кусты ягод

Саженцы крыжовника, смородины, малины успеют укорениться и перенесут зиму, если посадить их в первых числах ноября.

Цветы

В зиму высевают однолетние цветы, семена которых плохо прорастают. Это астры, бархатцы, календула, василек и хризантемы. Всходы появятся ранней весной, когда почва еще будет прохладной и влажной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно подготовить малину к зимовке. Оказывается, ее кусты нужно пригибать.

Теги:
#Чеснок #Лук #Сад и огород #Посадки