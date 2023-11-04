Что посадить в огороде и саду в ноябре: мороз этим растениям не страшен
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Работы нужно успеть провести в первой половине месяца
К ноябрю все работы на даче в основном окончены. Но опытные огородники знают, что некоторые растения все же можно высаживать даже поздней осенью. Эти овощные и зеленые культуры прекрасно переносят морозы, развиваются под снегом.
Несмотря на то что некоторые растения переносят экстремальные условия, из-за непредсказуемости погоды в ноябре все же стоит успеть посадить их в первой половине месяца.
Озимые лук и чеснок
В теплые ноябрьские дни можно посадить под зиму чеснок. При этом грядку нужно сразу же замульчировать компостом и перегноем. Зубчики должны успеть выпустить корни до того как земля промерзнет.
Лук же сажают, когда установится холодная погода, но при этом почва не должна быть замершей. В идеале посадочные работы должны закончиться за 15-20 дней до наступления устойчивой минусовой температуры.
Зелень и салаты
Посаженный в ноябре шпинат хорошо растет при низких температурах и весной дает раннюю зелень. В это же время хорошо сеять укроп и петрушку.
Холод стимулирует семена, поэтому они всходят при минимальном прогреве почвы весной и дают неплохой урожай.
Кусты ягод
Саженцы крыжовника, смородины, малины успеют укорениться и перенесут зиму, если посадить их в первых числах ноября.
Цветы
В зиму высевают однолетние цветы, семена которых плохо прорастают. Это астры, бархатцы, календула, василек и хризантемы. Всходы появятся ранней весной, когда почва еще будет прохладной и влажной.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно подготовить малину к зимовке. Оказывается, ее кусты нужно пригибать.