Что посадить в огороде и саду в ноябре: мороз этим растениям не страшен

Работы нужно успеть провести в первой половине месяца

К ноябрю все работы на даче в основном окончены. Но опытные огородники знают, что некоторые растения все же можно высаживать даже поздней осенью. Эти овощные и зеленые культуры прекрасно переносят морозы, развиваются под снегом.

Несмотря на то что некоторые растения переносят экстремальные условия, из-за непредсказуемости погоды в ноябре все же стоит успеть посадить их в первой половине месяца.

Озимые лук и чеснок

В теплые ноябрьские дни можно посадить под зиму чеснок. При этом грядку нужно сразу же замульчировать компостом и перегноем. Зубчики должны успеть выпустить корни до того как земля промерзнет.

Лук же сажают, когда установится холодная погода, но при этом почва не должна быть замершей. В идеале посадочные работы должны закончиться за 15-20 дней до наступления устойчивой минусовой температуры.

Зелень и салаты

Посаженный в ноябре шпинат хорошо растет при низких температурах и весной дает раннюю зелень. В это же время хорошо сеять укроп и петрушку.

Холод стимулирует семена, поэтому они всходят при минимальном прогреве почвы весной и дают неплохой урожай.

Кусты ягод

Саженцы крыжовника, смородины, малины успеют укорениться и перенесут зиму, если посадить их в первых числах ноября.

Цветы

В зиму высевают однолетние цветы, семена которых плохо прорастают. Это астры, бархатцы, календула, василек и хризантемы. Всходы появятся ранней весной, когда почва еще будет прохладной и влажной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно подготовить малину к зимовке. Оказывается, ее кусты нужно пригибать.