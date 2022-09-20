Как правильно высаживать озимый чеснок: пять деталей, которые нельзя упускать

Многое, конечно, зависит от качества зубчиков чеснока, однако на эти детали тоже нужно обратить внимание.

Многие огородники после сбора урожая со своих участков, высаживают на зиму озимый чеснок. Вроде как ничего сложного в этом нет, однако некоторые на первый взгляд незначительные детали, могут испортить весь будущий урожай. Поэтому им нужно уделить придельное внимание.

Что это за детали, пишет издание belnovosti. Отмечается, что если все сделать правильно, то летом вы соберете большой и щедрый урожай чеснока.

Как правильно садить озимый чеснок

Первое — посадку нужно проводить в сухую погоду, а грядки не нужно поливать до и после высадки. Сделать это нужно заранее, после внесения мочевины.

Второе — подготовьте борозды глубиной 6-8 см для посадки.

Третье — следите, чтобы расстояние между рядами было примерно 20 см, а между зубчиками 8-10 см.

Четвертое — после высадки чеснока, поверх всей грядки распределите слой мульчи из торфяной крошки. А с наступлением заморозков укройте сухими листьями и слоем лапника.

И пятое — уже весной, как только растает снег, все укрытие нужно убрать, и внести раствор мочевины. Позже, где-то через недели две, покормите чеснок настоем коровяка.

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