Як правильно висаджувати озимий часник: п’ять деталей, які не можна упускати

Багато що, звичайно, залежить від якості зубчиків часнику, проте на ці деталі теж потрібно звернути увагу.

Багато городників після збирання врожаю зі своїх ділянок висаджують на зиму озимий часник. Начебто нічого складного в цьому немає, проте деякі, на перший погляд, незначні деталі можуть зіпсувати весь майбутній урожай. Тому їм потрібно приділити особливу увагу.

Що це за деталі, пише видання belnovosti. Зазначається, що якщо все зробити правильно, то влітку ви зберете великий та щедрий урожай часнику.

Як правильно садити озимий часник

Перше — посадку потрібно проводити в суху погоду, а грядки не потрібно поливати до і після висаджування. Зробити це потрібно заздалегідь після внесення сечовини.

Друге – підготуйте борозни глибиною 6-8 см для посадки.

Третє – стежте, щоб відстань між рядами була приблизно 20 см, а між зубчиками 8-10 см.

Четверте — після висадки часнику, поверх усієї грядки розподіліть шар мульчі з торф’яної крихти. А з настанням заморозків вкрийте сухим листям і шаром лапника.

І п’яте – вже навесні, як тільки розтане сніг, все укриття потрібно прибрати, і внести розчин сечовини. Пізніше, десь за тижнів зо два, погодуйте часник настоєм коров’яку.

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