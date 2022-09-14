Як правильно садити часник восени: поради досвідчених городників

При посадці озимого часнику важливо удобрити ґрунт

Осінь – чудовий час для посадки багатьох рослин, у тому числі різних видів зелені та цибулі. Досвідчені городники максимально використовують ділянку і в холоднішу погоду, засаджуючи озимими культурами. Ідеальний кандидат – часник.

Озимий часник трохи гостріший, ніж ярий, але від цього не менш смачний і придатний для багатьох страв. Як пише ukr.media, озимі сорти часнику чудово виживають у сезон холодів. Пік зростання починається вже у перші дні весни.

Найважливіший нюанс, на який радять звернути увагу городники, це підживлення ґрунту. Саме добрива допоможуть озимому часнику рости та сприяють щедрому врожаю. Восени це важливо ще й тому, що за літо земля встигла виснажитися, тож їй потрібні поживні елементи. Їх треба вносити за пару тижнів до посадки.

Досвідчені городники використовують як підживлення ґрунту при посадці озимого часнику фосфорно-калійні добрива. Завдяки їм овоч зміцнюється та стійко витримує морози.

Можна брати як органічні, так і мінеральні добрива. До перших відносяться гній, перегній, компост та деревна зола. Їхнє завдання допомогти часнику добре зміцнитися в ґрунті.

Після органіки ви можете удобрити ґрунт мінералами. Наприклад, підійдуть калійна сіль, подвійний суперфосфат, суперфосфат, фосфорне борошно, вуглекислий калій, калімагнезія.

Як комплексне добриво городники рекомендують використовувати суміш таких інгредієнтів: відро перегною, 500 г деревної золи, 2 ст. л сульфату калію та 1 ст. л. подвійного суперфосфату.

А ось азот краще не використовувати, тому що він стимулює зростання зелені, що невчасно в цьому випадку. Серед популярних азотних добрив: аміачна, натрієва та кальцієва селітра, карбамід (сечовина), сульфат амонію. У гної азот теж є, але в таких кількостях, які ні на що не вплинуть, якщо йдеться про не свіжий гній або перегній.

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