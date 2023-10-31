Зачем пригибать малину на зиму и как это правильно сделать: золотое правило садовода

Вам помогут эти советы

В конце осени на даче и в саду остается не так много работы. Но в зависимости от погоды, она все еще может быть. Опытные садоводы знают, какие растения нельзя обрезать осенью, а для каких это — обязательная процедура.

И конечно же, всех волнует, как они переживут зиму. Портал ukr.media поделился советами, как подготовить малину к зиме.

Нужно ли связывать кусты малины на зиму и как это сделать

Малину связывают, если она посажена рядами, для этого:

натяните вдоль кустов прочную веревку;

привяжите к ней побеги;

используйте капроновые нити или лоскуты ткани, желательно синтетической.

Синтетика и капрон не сгниют за период зимовки, тогда как натуральные материалы от повышенной влажности и морозов могут перепреть и рассыпаться. Высота подвязки — около 20-25 сантиметров.

Садоводы используют как разнообразные шпалеры, которые можно приобрести в специализированных магазинах, так и распространенный любительский способ. Просто вкопайте в центр куста колышек подходящего размера и привяжите к нему побеги.

Как правильно пригнуть малину на зиму — главное правило

Стебли малины пригибают к земле, чтобы они не погибли во время сильных морозов. Поэтому, если по прогнозам синоптиков зима ожидается суровой, лучше принять меры предосторожности.

Чтобы защитить малину от морозов, нужно:

осторожно наклонить стебли к земле;

прижать натуральными материалами.

Для этого подойдут, например, доски или оставшиеся от осенней обрезки деревьев крупные ветви. На этом настиле сформируется снежный покров, под которым малина переживет сильные морозы.

Когда пригибать малину на зиму, вам подскажет только прогноз погоды — главное правило, успеть это сделать до ночных заморозков. Когда температура опустится до минуса, влага в стеблях замерзнет и наклонить их к земле, не сломав, будет практически нереально.

Также стоит учесть, что пригибать и укрывать кусты нужно после осенней обрезки. В предыдущем материале мы рассказывали, какой высоты оставлять побеги, как правильно сформировать кусты и в каком месяце обрезать малину на зиму. Если ноябрь необычайно теплый, как сейчас, то это не поздно сделать и в ноябре.