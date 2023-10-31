Навіщо пригинати малину на зиму і як це правильно зробити: золоте правило садівника

Вам допоможуть ці поради

Наприкінці осені на дачі та в саду залишається не так багато роботи. Але залежно від погоди, вона все ще може бути. Досвідчені садівники знають, які рослини не можна обрізати восени, а для яких це — обов’язкова процедура.

І, звичайно ж, усіх хвилює, як вони переживуть зиму. Портал ukr.media поділився порадами, як підготувати малину до зими.

Чи потрібно зв’язувати кущі малини на зиму та як це зробити

Малину підв’язують, якщо вона посаджена рядами, для цього:

натягніть уздовж кущів міцну мотузку;

прив’яжіть до неї пагони;

використовуйте капронові нитки або клапті тканини, бажано синтетичної.

Синтетика та капрон не згниють за період зимівлі, тоді як натуральні матеріали від підвищеної вологості та морозів можуть перепріти та розсипатися. Висота підв’язки — близько 20-25 сантиметрів.

Садівники використовують як різноманітні шпалери, які можна придбати у спеціалізованих магазинах, так і найпоширеніший аматорський спосіб. Просто вкопайте в центр куща кілочок відповідного розміру і прив’яжіть до нього пагони.

Як правильно пригнути малину на зиму — головне правило

Стебла малини пригинають до землі, щоб вони не загинули під час сильних морозів. Тому, якщо за прогнозами синоптиків зима очікується суворою, краще вжити запобіжних заходів.

Щоб захистити малину від морозів, потрібно:

обережно нахилити стебла до землі;

притиснути натуральними матеріалами.

Для цього підійдуть, наприклад, дошки або великі гілки, що залишилися від осіннього обрізання дерев. На цьому настилі сформується сніговий покрив, під яким малина переживе сильні морози.

Коли пригинати малину на зиму, вам підкаже лише прогноз погоди — головне правило, встигнути це зробити до нічних заморозків. Коли температура опуститься до мінуса, волога в стеблах замерзне і нахилити їх до землі, не зламавши, буде практично неможливо.

Також варто врахувати, що пригинати та вкривати кущі потрібно після осінньої обрізки. У попередньому матеріалі ми розповідали, якої висоти залишати пагони, як правильно сформувати кущі та в якому місяці обрізати малину на зиму. Якщо листопад надзвичайно теплий, як зараз, це не пізно зробити й в листопаді.