Що посадити на городі та саду у листопаді: мороз цим рослинам не страшний

Роботи потрібно встигнути провести у першій половині місяця

До листопада усі роботи на дачі переважно закінчено. Але досвідчені городники знають, що деякі рослини все ж таки можна висаджувати навіть пізньої осені. Ці овочеві та зелені культури чудово переносять морози, розвиваються під снігом.

Попри те, що деякі рослини переносять екстремальні умови, через непередбачуваність погоди в листопаді все ж таки варто встигнути посадити їх у першій половині місяця.

Озимий лук і часник

У теплі дні листопада можна посадити під зиму часник. При цьому грядку потрібно відразу замульчувати компостом і перегноєм. Зубчики повинні встигнути випустити коріння до того, як земля промерзне.

Цибулю ж садять, коли встановиться холодна погода, але при цьому ґрунт не повинен бути замерзлим. В ідеалі висадкові роботи повинні закінчитися за 15-20 днів до настання мінусової температури.

Зелень та салати

Посаджений у листопаді шпинат добре росте за низьких температур і навесні дає ранню зелень. У цей час добре сіяти також кріп і петрушку.

Холод стимулює насіння, тому воно сходить при мінімальному прогріві ґрунту навесні та дає непоганий урожай.

Кущі ягід

Саджанці аґрусу, смородини, малини встигнуть укорінитися і перенесуть зиму, якщо посадити їх у перших числах листопада.

Квіти

У зиму висівають однорічні квіти, насіння яких погано проростає. Це айстри, чорнобривці, календула, волошка та хризантеми. Сходи з’являться провесною, коли ґрунт ще буде прохолодним і вологим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно підготувати малину до зимівлі. Виявляється, її кущі треба пригинати.