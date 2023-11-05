Прямо сейчас Землю "атакует" мощная магнитная буря: сколько продлится и чем опасна

Буря будет затяжной

Только "отгрохотал" октябрь с его мощными магнитным бурям, как на Землю несутся уже ноябрьские геомагнитные штормы. Один из них "атакует" нашу планету прямо сейчас.

Так, по данным Meteoagent, днем 5 ноября Землю "ударила" мощная магнитная буря. Её К-индекс (градация мощности) равняется 6 баллам — мощный геомагнитный шторм. Для сравнения, в прошлом месяце бурь такой мощности не было.

Согласно прогнозам метеорологов, её активность продлится 3 дня, и уже 8 ноября ситуация с космической погодой существенно улучшиться.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, которое может продолжаться от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, что одно из ста солнечных пятен повлекло за собой магнитную нить, которая привела к длительному шторму на нашей планете.