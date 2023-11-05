Прямо зараз Землю "атакує" потужна магнітна буря: скільки триватиме і чим небезпечна

Буря буде затяжною

Тільки "відгуркотів" жовтень з його потужними магнітними бурями, як на Землю мчать уже листопадові геомагнітні шторми. Один із них "атакує" нашу планету прямо зараз.

Так, за даними Meteoagent, вдень 5 листопада Землю "вдарила" потужна магнітна буря. Її К-індекс (градація потужності) дорівнює 6 балам — потужний геомагнітний шторм. Для порівняння, минулого місяця бур такої потужності не було.

Згідно з прогнозами метеорологів, її активність триватиме 3 дні, і вже 8 листопада ситуація з космічною погодою суттєво покращиться.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля нашої планети, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями Землі стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути на собі їхню дію

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одна зі ста сонячних плям спричинила магнітну нитку, яка призвела до тривалого шторму на нашій планеті.