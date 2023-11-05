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Прямо зараз Землю "атакує" потужна магнітна буря: скільки триватиме і чим небезпечна

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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golos.ua Новина оновлена 05 листопада 2023, 16:43

Буря буде затяжною

Тільки "відгуркотів" жовтень з його потужними магнітними бурями, як на Землю мчать уже листопадові геомагнітні шторми. Один із них "атакує" нашу планету прямо зараз.

Так, за даними Meteoagent, вдень 5 листопада Землю "вдарила" потужна магнітна буря. Її К-індекс (градація потужності) дорівнює 6 балам — потужний геомагнітний шторм. Для порівняння, минулого місяця бур такої потужності не було.

Згідно з прогнозами метеорологів, її активність триватиме 3 дні, і вже 8 листопада ситуація з космічною погодою суттєво покращиться.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля нашої планети, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями Землі стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути на собі їхню дію

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одна зі ста сонячних плям спричинила магнітну нитку, яка призвела до тривалого шторму на нашій планеті.

Теги:
#Шторм #Буря #Магнітна буря #Метеорологія