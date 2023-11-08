Не сгниет и не пропадет: как хранить картофель зимой без погреба

В правильной таре картофель долго будет оставаться свежим

Картофель — один из самых популярных корнеплодов, без которого невозможно себе представить множество блюд. Чтобы запасенные на зиму клубни не пропали до самой весны, важно знать, как правильно хранить картошку зимой.

Идеальным местом для зимовки картофеля, как и для других овощей, является погреб. Не все могут похвастаться наличием такой хозпостройки. Поэтому приходится искать альтернативы. Но даже в квартире можно обустроить правильное место хранения для картофеля.

При наличии балкона или лоджии, запасы корнеплодов можно хранить там. Это отличная замена погреба.

Балкон должен быть застеклен и утеплен. Если он холодный, картофель рекомендуется хранить в ящике из пенопласта. На теплом балконе можно хранить корнеплоды в деревянном ящике или мешке. Но в сильные морозы тару нужно обязательно накрыть старой верхней одеждой или одеялами.

Обязательное условие успешного хранения картофеля — на него не должны попадать солнечные лучи.

Перед закладыванием картофеля на хранение не мойте клубни, иначе они сгниют раньше времени.

Если балкона нет, картофель лучше хранить в мешках из нетканого материала, который хорошо пропускает воздух.

В качестве альтернативы картофель можно хранить в пластиковых ящиках под раковиной. Там всегда поддерживается одинаковая температура. Сверху рекомендуется выложить несколько слоев свеклы. Она будет впитывать лишнюю влагу и в то же время оба овоща не будут сохнуть.

Кроме того, помогает пересыпать картошку мелом, стружкой, соломой, золой, луковой шелухой или резаной бумагой.

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