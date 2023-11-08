Не зігниє та не пропаде: як зберігати картоплю взимку без льоху

У правильній тарі картопля довго залишатиметься свіжою

Картопля — один з найпопулярніших коренеплодів, без якого неможливо уявити безліч страв. Щоб запасені на зиму бульби не пропали до весни, важливо знати, як правильно зберігати картоплю взимку.

Ідеальним місцем для зимівлі картоплі, як і для інших овочів, є льох. Не всі можуть похвалитися наявністю такої господарської будівлі. Тож доводиться шукати альтернативи. Але навіть у квартирі можна облаштувати правильне місце для картоплі.

За наявності балкона або лоджії запаси коренеплодів можна зберігати там. Це чудова заміна льоху.

Балкон має бути засклений та утеплений. Якщо він холодний, картоплю рекомендується зберігати в ящику з пінопласту. На теплому балконі можна зберігати коренеплоди в ящику або мішку. Але в сильні морози тару потрібно обов’язково накрити старим верхнім одягом або ковдрами.

Обов’язкова умова успішного зберігання картоплі — на неї не повинні потрапляти сонячні промені.

Перед закладанням картоплі на зберігання не мийте бульби, інакше вони згниють раніше.

Якщо балкона немає, картоплю краще зберігати в мішках з нетканого матеріалу, який добре пропускає повітря.

Альтернативний варіант зберігання картоплі — у пластикових ящиках під раковиною. Там завжди підтримується однакова температура. Зверху рекомендується викласти кілька шарів буряка. Він вбиратиме зайву вологу і водночас обидва овочі не будуть сохнути.

Крім того, допомагає пересипання картоплі крейдою, стружкою, соломою, золою, лушпинням цибулі або різаним папером.

Раніше "Телеграф" розповідав, як без льоху зберігати моркву взимку. Знадобиться каструля, щоб овоч не пропав.