"Кошмар отдела игрушек Disney": Райан Рейнольдс рассказал, когда выйдет "Дэдпул 3" и показал Догпул

В третьей части "Дэдпула" появится новый персонаж

Канадско-американский актер и продюсер Райан Рейнольдс, который входит в десятку самых богатых актеров киновселенной Marvel, обрадовал поклонников новой информацией о третьей части супергеройского комедийного фильма "Дэдпул". Премьера киноленты была запланирована на 3 мая 2024 года, однако из-за забастовки актеров в США съемки оказались под вопросом.

Райан Рейнольдс снимается в главной роли в этом фильме. После окончания забастовки, продолжавшейся 118 дней, актер опубликовал в своем Instagram фото с новым персонажем, который появится в третьей части "Дэдпула". Это Догпул — в комиксах собака представляет собой главного героя, Дэдпула, из альтернативной вселенной.

"В настоящее время она является причиной кошмаров отдела плюшевых товаров Диснея", — написал Райан Рейнольдс. Также он добавил, что премьера фильма планируется на лето 2024 года (26 июля).

Первый взгляд на Догпул. Фото: instagram.com/vancityreynolds

Как сообщали СМИ, забастовка актеров и сценаристов в США началась 14 июля 2023 года. В связи с этим съемки многих фильмов были прерваны и даты их выхода в прокат, соответственно, отодвинулись.

Претензии актеров к Альянсу продюсеров кино и телевидения состояли в требованиях по поводу заработной платы в связи с показом фильмов на цифровых площадках, учета в контрактах использования искусственного интеллекта при съемках, а также других нюансов трудовых взаимоотношений. Новое соглашение, которого добился переговорный комитет Гильдии актеров, актеры назвали не идеальным, но победным, и начали возвращаться на съемки.

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