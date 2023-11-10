"Кошмар відділу іграшок Disney": Райан Рейнольдс розповів, коли вийде "Дедпул 3" і показав Догпул

У третій частині "Дедпула" з’явиться новий персонаж

Канадсько-американський актор і продюсер Райан Рейнольдс, який входить до десятки найбагатших акторів кіновсесвіту Marvel, порадував шанувальників новою інформацією про третю частину супергеройського комедійного фільму "Дедпул". Прем’єра кінострічки була запланована на 3 травня 2024 року, проте через страйк акторів у США зйомки опинилися під сумнівом.

Райан Рейнольдс знімається у головній ролі у цьому фільмі. Після закінчення страйку, який тривав 118 днів, актор опублікував у своєму Instagram фото з новим персонажем, який з’явиться у третій частині "Дедпула". Це Догпул — у коміксах собака є головним героєм, Дедпулом, з альтернативного всесвіту.

"Зараз вона є причиною кошмарів відділу плюшевих товарів Діснея", — написав Райан Рейнольдс. Також він додав, що прем’єра фільму планується на літо 2024 року (26 липня).

Перший погляд на Догпул. Фото: instagram.com/vancityreynolds

Як повідомляли ЗМІ, страйк акторів та сценаристів у США розпочався 14 липня 2023 року. У зв’язку з цим зйомки багатьох фільмів було перервано і дати їхнього виходу в прокат, відповідно, відсунулися.

Претензії акторів до Альянсу продюсерів кіно та телебачення полягали у вимогах щодо заробітної плати у зв’язку з показом фільмів на цифрових майданчиках, врахування в контрактах використання штучного інтелекту під час зйомок, а також інших нюансів трудових взаємин. Нову угоду, якої досяг переговорний комітет Гільдії акторів, актори назвали не ідеальною, але переможною, і почали повертатися на зйомки.

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