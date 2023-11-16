День апостола Матфея 16 ноября: что нельзя делать, чтобы не обеднеть в будущем году

Сегодня — второй день Рождественского поста

В четверг, 16 ноября, в православной церкви за новоюлианским календарем (ранее 29 ноября) отмечается память апостола Матфея, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. Этот апостол также известен как Левий и является автором Евангелия от Матфея. В народном календаре этот день называется Матвеев день.

В старину день апостола Матфея начинался с посещения храма, где люди обращались к святому с просьбами о помощи в финансовых вопросах. Матфей служил защитником от искушений, укреплял веру. Его считали покровителем всех, кто связан с финансами и творчеством. Для финансистов он открывал путь к успеху в их трудах, а писателям и журналистам даровал вдохновение.

Отметим, что в этом году 15 ноября начался Рождественский пост, который продлится 40 дней. Второй день поста, несмотря на строгие правила и воздержание в питании, считался гостевым. В этот день наши предки ходили в гости, принимали у себя друзей и родственников. Пища была скромной, однако разговор по душам компенсировал отсутствие изысков на столе.

Что нельзя делать 16 ноября

Общаться с кем-либо через порог – к ссоре.

Подолгу смотреть в зеркало — можно потерять красоту и любовь.

Ревновать, злиться, обижаться на кого-то — к затяжному конфликту.

Пересчитывать мелочь — следующий год окажется финансово трудным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем отличается новоюлианский календарь от юлианского. Теперь украинцы празднуют большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами.