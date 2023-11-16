День апостола Матвія 16 листопада: що не можна робити, щоб не збідніти наступного року

Сьогодні — другий день Різдвяного посту

У четвер, 16 листопада, у православній церкві за новоюліанським календарем (раніше 29 листопада) відзначається пам’ять апостола Матвія, одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Цей апостол також відомий як Левій і є автором Євангеліє від Матвія. У народному календарі цей день називається Матвієвим.

У давнину день апостола Матвія розпочинався з відвідин храму, де люди зверталися до святого з проханнями про допомогу у фінансових питаннях. Матвій служив захисником від спокус, зміцнював віру. Його вважали покровителем усіх, хто пов’язаний із фінансами та творчістю. Для фінансистів він відкривав шлях до успіху в їхніх працях, а письменникам та журналістам дарував натхнення.

Зазначимо, що цього року 15 листопада розпочався Різдвяний піст, який триватиме 40 днів. Другий день посту, попри суворі правила та помірність у харчуванні, вважався гостьовим. В цей день наші предки ходили в гості, приймали у себе друзів та родичів. Їжа була скромною, проте розмова по душах компенсувала відсутність вишукувань на столі.

Що не можна робити 16 листопада

Спілкуватися з будь-ким через поріг – до сварки.

Довго дивитися в дзеркало — можна втратити красу та кохання.

Ревнувати, злитися, ображатися на когось — до затяжного конфлікту.

Перераховувати дрібницю – наступний рік виявиться фінансово важким.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського. Тепер українці святкують великі церковні свята з фіксованими датами разом із європейцями.