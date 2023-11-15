Не хотіли, щоб було як у росії: чому ПЦУ дозволила використовувати старий календар

Таке рішення відповідає православним традиціям

Православна церква України (ПЦУ) залишила за монастирями та парафіями право не переходити на новоюліанській календар. Як наслідок, тепер в Україні зберігатимуться релігійні свята за новим та старим календарем.

Одна з причин — хотіли уникнути розколу та вдовольнити суспільний запит на свободу. Про це у коментарі "Телеграфу" розповіли релігієзнавець Юрій Чорноморець та митрополит Олександр (Драбинко).

"І це дуже правильно, адже відповідає православній традиції: в будь-якій помісній церкві можуть бути громади, що служать за іншим календарем. Навіть в УПЦ МП є більше 100 громад, які служать за новоюліанським календарем, — пояснив релігієзнавець Юрій Чорноморець.

Він також зауважив, що очевидним є суспільний запит на новоюліанський календар, але не менш важливим є суспільний запит на свободу, коли кожна громада може визначати своє життя як завгодно.

"Це в традиціях Київського християнства. Згадайте російський розкол, коли вони сперечалися як хреститися: двома чи трьома пальцями. А ці ж новації перед тим в Київській митрополії на території України були запроваджені на 50 років раніше і жодних розбірок не було", — додав релігієзнавець

Митрополит Олександр зазначив, що у ПЦУ не хотіли, щоб у нас, як у Греції, виник якийсь старостильний розкол.

"Ми живемо в одній церкві, але не обмежуємо парафії та монастирі у праві богослужінь за старим календарем", — сказав він.

Зауважимо, що з 1 вересня по 15 листопада правом не переходити на новоюліанський календар користувався і монастир ПЦУ в Києво-Печерській лаврі. І це було дивно, адже 1 жовтня настоятель ПЦУ править урочисту службу з нагоди Покрови у Рівному, а тим часом в Києві монастир ПЦУ у найвизначнішій пам’ятці православ’я це свято не відзначає.

Більш детально про вплив переходу Києво-Печерської Лаври на новий календар читайте у матеріалі "Телеграфу" Два Різдва на рік: що змінить перехід Лаври на новий календар

Нагадаємо, раніше ми писали, що Православна церква України 24 травня оголосила про перехід на новоюліанський календар. Раніше так само вчинила Греко-католицька церква у нашій країні. Новий церковний рік почався з 1 вересня 2023 року.