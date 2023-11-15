Не хотели, чтобы было как в россии: почему ПЦУ разрешила использовать старый календарь

Такое решение отвечает православным традициям

Православная церковь Украины (ВЦУ) оставила за монастырями и приходами право не переходить на новоюлианский календарь. Как следствие, теперь в Украине будут сохраняться религиозные праздники по новому и старому календарю.

Одна из причин — хотели избежать раскола и удовлетворить общественный запрос на свободу. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали религиовед Юрий Черноморец и митрополит Александр (Драбинко).

"И это очень правильно, ведь соответствует православной традиции: в любой поместной церкви могут быть общины, служащие по другому календарю. Даже в УПЦ МП есть более 100 общин, которые служат по новоюлианскому календарю, — пояснил религиовед Юрий Черноморец.

Он также отметил, что очевиден общественный запрос на новоюлианский календарь, но не менее важен общественный запрос на свободу, когда каждая община может определять свою жизнь как угодно.

"Это в традициях Киевского христианства. Вспомните российский раскол, когда они спорили как креститься: двумя или тремя пальцами. А ведь эти новшества перед тем в Киевской митрополии на территории Украины были введены на 50 лет раньше и никаких разборок не было", — добавил религиовед.

Митрополит Александр отметил, что в ПЦУ не хотели, чтобы у нас, как в Греции, возник какой-то старостильный раскол.

"Мы живем в одной церкви, но не ограничиваем приходы и монастыри в праве богослужений по старому календарю", — сказал он.

Заметим, что с 1 сентября по 15 ноября право не переходить на новоюлианский календарь пользовался и монастырь ПЦУ в Киево-Печерской лавре. И это было удивительно, ведь 1 октября настоятель ПЦУ правит торжественную службу по случаю Покрова в Ровно, а тем временем в Киеве монастырь ПЦУ в величайшей достопримечательности православия этот праздник не отмечает.

Более подробно о влиянии перехода Киево-Печерской Лавры на новый календарь читайте в материале "Телеграфа" Два Рождества в год: что изменит переход Лавры на новый календарь

Напомним, ранее мы писали, что Православная церковь Украины 24 мая объявила о переходе на новоюлианский календарь. Ранее так же поступила Греко-католическая церковь в нашей стране. Новый церковный год начался с 1 сентября 2023 года.