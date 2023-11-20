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Billboard Music Awards назвала список лучших исполнителей 2023 года

Автор
Александр Щедринский
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Стали известны победители Billboard Music Awards 2023 Новость обновлена 20 ноября 2023, 11:14
Стали известны победители Billboard Music Awards 2023. Фото billboard.com

Основными победителями премии стали Морган Уоллен и Тейлор Свифт

В Лас-Вегасе прошла церемония награждения исполнителей премии Billboard Music Awards. Ее главными победителями стали Морган Уоллен (11 наград) и Тейлор Свифт (10), которую недавно засекли на свидании с новым бойфрендом Трэвисом Келси.

Как сообщает "АфишаDaily", Свифт смогла одержать победу в таких номинациях, как "Лучший артист", "Лучшая артистка", "Лучший артист Billboard 200", "Лучшая кантри-исполнительница", "Самая продаваемая песня" за песню "Anti-Hero" и в других.

Уоллен же триумфовала в категориях "Лучший артист среди мужчин", "Лучший артист по количеству потоковых песен", "Лучший кантри-исполнитель", "Лучший гастролирующий кантри-артист" и "Лучший альбом Billboard 200".

Также пятью наградами отличился Дрейк ("Лучший рэп-исполнитель", "Лучший рэп-альбом" и др.), Зак Брайан и SZA получили по четыре статуэтки, а 21 Savage, Bad Bunny, Бейонсе и Майли Сайрус — по три.

В прошлом году главным победителем Billboard Music Awards стала Оливия Родриго, которая получила семь наград. Шесть достались Канье Уэсту, пять – Дрейку (который в том числе стал артистом года). Столько же побед присудили песне Kid Laroi и Джастина Бибера "Stay".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что автор саундтрека к фильму "Барби" певица Karol G отличилась на Billboard Latin Music Awards. Она появилась на церемонии в вызывающем белом платье.

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#Тейлор Свиф #Billboard Music Awards 2023 #Морган Уоллен