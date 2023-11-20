Billboard Music Awards назвала список найкращих виконавців 2023 року

Основними переможцями премії стали Морган Уоллен та Тейлор Свіфт

У Лас-Вегасі відбулася церемонія нагородження виконавців премії Billboard Music Awards. Її головними переможцями стали Морган Воллен (11 нагород) та Тейлор Свіфт (10), яку нещодавно засікли на побаченні з новим бойфрендом Тревісом Келсі.

Як повідомляє "АфішаDaily", Свіфт змогла здобути перемогу в таких номінаціях, як "Найкращий артист", "Найкраща артистка", "Найкращий артист Billboard 200", "Найкраща кантрі-виконавиця", "Найпродаваніша пісня" за пісню "Anti-Hero і в інших.

Уоллен же тріумфував в категоріях "Найкращий артист серед чоловіків", "Найкращий артист за кількістю потокових пісень", "Найкращий кантрі-виконавець", "Найкращий гастролюючий кантрі-артист" та "Найкращий альбом Billboard 200".

Також п’ятьма нагородами відзначився Дрейк ("Кращий реп-виконавець", "Кращий реп-альбом" та ін.), Зак Брайан та SZA отримали по чотири статуетки, а 21 Savage, Bad Bunny, Бейонсе та Майлі Сайрус — по три.

Минулого року головним переможцем Billboard Music Awards стала Олівія Родріго, яка здобула сім нагород. Шість дісталися Каньє Весту, п’ять – Дрейку (який у тому числі став артистом року). Стільки ж перемог присудили пісні Kid Laroi та Джастіна Бібера "Stay".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що автор саундтреку до фільму "Барбі" співачка Karol G відзначилася на Billboard Latin Music Awards. Вона з’явилася на церемонії у білій сукні.