Одиозный Дивеев-Церковный увлекся советским прошлым: Мария Бурмака ответила

Скандальный ведущий высказался под постом украинской певицы

Некоторые украинские артисты продолжают выступать перед российской аудиторией, а другие занимают принципиальную позицию, отгородившись от всего, что напоминает о стране-террористке. А кое-кто продолжает скучать по советским временам, когда все жили очень "дружно".

Недавно известный ведущий Алексей Дивеев-Церковный, который в начале полномасштабного вторжения сбежал за границу, отметился заявлением о временах СССР. Он всего лишь прокомментировал сообщение известной украинской певицы Марии Бурмаки на ее странице в Facebook.

Алексей загрустил по временам СССР и выразил убеждение, что в советское время все жили дружно. Свои мнения скандальный ведущий изложил под постом украинской певицы Марии Бурмаки. Артистка разместила архивное фото из детского сада, где она маленькой изображена в венке. Знаменитость вспомнила, как в Харькове была единственным украиноязычным ребенком и что с детства защищает все украинское:

"Когда речь идет о достоинстве и защите украинского – я всего лишь вспоминаю свои ощущения в харьковском детском саду. Когда мне было пять и я говорила по-украински. Когда ты с детства бьешься за себя и свою идентичность, потому что это – как дышать. Кто-то понял это в феврале прошлого года. Я – всю жизнь в революции достоинства как дочь своего народа. Х –характер, Харьков, харизма», — написала Бурмака.

Бурмака с детства чувствует себя украинкой

Свое мнение решил выразить Дивеев-Церковный, написавший, что в советское время "никто никому ничего не запрещал", тогда даже "на купюрах были надписи на всех языках республик". А на каждом празднике присутствовали девушки в веночках и ребята в шароварах и вышиванках. Ведущий подчеркнул, что все тогда жили дружно.

Дивеев-Церковный выразил убеждение, что СССР – это совсем неплохо

Певица и ее подписчики ответили ведущему. И напомнили ему, как в советские времена ломали украинскую интеллигенцию, убивали поэтов и писателей, украинские книги изымали, а все русское навязывали принудительно.

"Какой чертовски "был выбор"?! В моем Запорожье на почти миллион населения была одна-единственная украинская школа на весь город!".

"А еще была официальная доплата учителям русского языка и невозможность защитить научную работу на украинском".

"Я вам расскажу за родной Донецк, потому что последствия насаждения русского языка мы видим сейчас своими глазами. В Союзе было за честь иметь освобождение от украинского языка, никаких украинских школ в городе не было, к сожалению, никакой нормальной поддержки в городе украинского языка не было и во времена независимой Украины".

"За все годы от совка до независимости Украины, меня заставляли разговаривать на русском. Только в семье мы разговаривали на родном языке. Это принуждение выглядело так – не знаешь русского – не поступишь в институт, не учишься на русском – не имеешь диплома".

Ранее "Телеграф" писал, что украинский расследователь нашел виллу путиниста Тимати за кругленькую сумму. Артист пока не находится под санкциями и пытается скрыть факт наличия элитного жилья во Франции.