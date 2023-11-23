Одіозний Дівєєв-Церковний захопився радянським минулим: Марія Бурмака відповіла

Скандальний ведучий висловився під постом української співачки

Деякі українські артисти продовжують виступати перед російською аудиторією, інші ж займають принципову позицію, відгородившись від всього, що нагадує про країну-терористку. А дехто продовжує сумувати за радянськими часами, коли всі жили дуже "дружно".

Нещодавно відомий ведучий Олексій Дівєєв-Церковний, який на початку повномасштабного вторгнення втік за кордон, відзначився заявою. Він всього лиш прокоментував допис знаної української співачки Марії Бурмаки на її сторінці у Facebook.

Олексій засумував за часами СРСР та висловив переконання, що за радянських часів всі жили дружно. Свої думки скандальний ведучий виклав під постом української співачки Марії Бурмаки. Артистка розмістила архівне фото з дитячого садочку, де вона маленькою зображена у вінку. Знаменитість згадала, як у Харкові була єдиною українськомовною дитиною і що з дитинства захищає все українське:

"Коли йдеться про гідність і захист українського – я всього лиш згадую свої відчуття в харківському дитячому садочку. Коли мені було п'ять і я говорила українською. Коли ти з дитинства б'єшся за себе і свою ідентичність, потім це – як дихати. Хтось зрозумів це в лютому минулого року. Я – все життя в революції гідності як дочка свого народу. Х –характер, Харків, харизма", — написала Бурмака.

Бурмака з дитинства почувається українкою

Свою думку вирішив висловити Дівєєв-Церковний, який написав, що за радянських часів "ніхто нікому нічого не забороняв", тоді навіть "на купюрах були надписи всіма мовами республік". А на кожному святі були присутні дівчата в віночках та хлопці в шароварах та вишиванках. Ведучий підкреслив, що тоді всі жили дружно.

Дівєєв-Церковний висловив переконання, що СРСР - це зовсім непогано

Співачка та її підписники достойно відповіли ведучому. І нагадали йому, як за радянських часів шматували українську інтелігенцію, вбивали поетів і письменників, українські книжки вилучали, натомість усе російське нав’язували примусово.

"Який до біса "був вибір"?! В моєму Запоріжжі на майже мільйон населення була одна-єдина українська школа на все місто!".

"А ще була офіційна доплата вчителям російської мови і неможливість захистити наукову роботу українською".

"Я вам розкажу за рідний Донецьк, бо наслідки насадження російської мови ми бачимо зараз на власні очі. В Союзі було за честь мати звільнення від української мови, жодних українських шкіл в місті не було, на жаль, жодної нормальної підтримки в місті української мови не було і за часів незалежної України".

"За всі роки від совка до незалежності України, мене змушували розмовляти російською. Лише в сім'ї ми розмовляли рідною мовою. Цей примус мав такий вигляд – не знаєш російської – не вступиш до інституту, не вчишся російською – не маєш диплому".

Раніше "Телеграф" писав, що український розслідувач знайшов віллу путініста Тіматі за кругленьку суму. Артист поки що не під санкціями і намагається приховати факт наявності елітного житла у Франції.