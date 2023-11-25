Во Франции сыграли свадьбу за почти 60 миллионов долларов: кто молодожены (видео)

Несмотря на размах, рекорд им побить не удалось

Дочь владельца автосалонов Mercedes-Benz в США 26-летняя Мадлен Броквей вышла замуж за своего бойфренда Джейкоба Лагрона, а их свадьба стала второй самой дорогой в истории.

Организация мероприятия и сама церемония обошлась в 59 миллионов долларов. Видеозапись с церемонии бракосочетания стала вирусной в сети.

Свадьба прошла в Париже, в частном саду с видом на Эйфелеву башню. Примечательно, что во Францию молодожены прилетели на частном самолете, а гостей после церемонии развлекала группа Maroon 5.

До самой церемонии был организован четырехдневный девичник в дорогой гостинице, а также репетиция ужина в Парижской опере и ночь в Версальском дворце.

Все это время с ними были личный водитель, команда парикмахеров и визажистов, а также профессиональные фотографы, которые снимали практически каждое действие молодоженов.

Кто заплатит за мероприятие неизвестно, однако пользователи сети предположили, что это сделают родители Мадлен. Ее отец Боб Броквей является генеральным директором и председателем Ussery Automotive Group, а ее мать Паула Броквей является вице-президентом филиала Mercedes Benz во Флориде.

Что касается жениха, то о нем известно, что он работал в Ассоциации кантри-музыки координатором талантов в 2013 и 2014 годах, а в 2018 году также был ассистентом кантри-певца Джейсона Алдина. Его нынешняя профессия неизвестна.

Стоит отметить, что это не самая дорогая свадьба в истории. Этот рекорд держат Ваниша Миттал, наследница индийского магната Лакшми Миттала, и банкир Амит Бхатиа, которые поженились в 2004 году. Обручены они были в Версале, а свадебная вечеринка прошла в индийском стиле близ Парижа. Обошлась она в 60 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, популярная американская модель и светская львица Пэрис Хилтон, на днях сообщила, что стала мамой во второй раз.