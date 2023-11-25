У Франції зіграли весілля за майже 60 мільйонів доларів: хто наречені (відео)

Попри розмах, рекорд їм побити не вдалося

Дочка власника автосалонів Mercedes-Benz у США 26-річна Мадлен Броквей вийшла заміж за свого бойфренда Джейкоба Лагрона, а їхнє весілля стало другим найдорожчим в історії.

Організація заходу та сама церемонія обійшлася у 59 мільйонів доларів. Відеозапис із церемонії одруження став вірусним у мережі.

Весілля пройшло в Парижі, у приватному саду з видом на Ейфелеву вежу. Примітно, що до Франції молодята прилетіли приватним літаком, а гостей після церемонії розважала група Maroon 5.

До самої церемонії було організовано чотириденний дівич-вечір у дорогому готелі, а також репетиція вечері в Паризькій опері та ніч у Версальському палаці.

Весь цей час з ними були особистий водій, команда перукарів та візажистів, а також професійні фотографи, які знімали практично кожну дію молодят.

Хто заплатить за захід невідомий, проте користувачі мережі припустили, що це зроблять батьки Мадлен. Її батько Боб Броквей є генеральним директором та головою Ussery Automotive Group, а її мати Паула Броквей є віцепрезидентом філії Mercedes Benz у Флориді.

Щодо нареченого, то про нього відомо, що він працював в Асоціації кантрі-музики координатором талантів у 2013 та 2014 роках, а у 2018 році також був асистентом кантрі-співака Джейсона Алдіна. Його нинішня професія невідома.

Це не найдорожче весілля в історії. Цей рекорд тримають Ваніша Міттал, спадкоємиця індійського магната Лакшмі Міттала, та банкір Аміт Бхатіа, які одружилися у 2004 році. Заручені вони були у Версалі, а весільна вечірка відбулася в індійському стилі поблизу Парижа. Обійшлася вона у 60 мільйонів доларів.

Як повідомлялося раніше, популярна американська модель та світська левиця Періс Хілтон, днями повідомила, що стала мамою вдруге.