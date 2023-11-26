Юрьев день 26 ноября: что не стоит делать, чтобы зима не прошла в грусти и печали

Наши предки верили, что с этого дня зима окончательно вступает в свои права

В воскресенье, 26 ноября, по новому церковному календарю православные верующие отмечают праздник святого Георгия Победоносца, жившего в III–IV веках. Согласно легенде, он сразил страшного змея и пострадал за свою веру. Этот день также известен как Юрьев день.

В XI веке киевский князь Ярослав Мудрый установил традицию отмечать 26 ноября как День Георгия Победоносца. В этот день в 1051-1054 годах был освящен Георгиевский храм в Киеве, и с тех пор эта дата занимает особое место в православной традиции. Верующие молятся святому Георгию за защиту себя и домашних животных от волков.

Наши предки считали, что с этого дня наступает полноценная зима, сопровождаемая настоящими морозами. Так, если северный ветер дует 26 ноября — нужно ждать сильных заморозков.

Что нельзя делать 26 ноября

Отправляться в дальний путь — дорога приведет к несчастью.

Пить алкогольные напитки — из-за Рождественского поста.

Есть кислые продукты — зима пройдет в грусти и печали.

Считать мелкие деньги — можно надолго остаться без денег.

Ранее мы рассказывали, чем отличается новоюлианский календарь от юлианского и что переход на новоюлианский календарь значит для украинцев. Отметим, украинское духовенство не стало делать переход принудительным и навязывать новый церковный календарь — право использовать старый стиль сохранилось.