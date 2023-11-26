Юріїв день 26 листопада: що не варто робити, щоб зима не пройшла у смутку і печалі

Наші пращури вірили, що з цього дня зима остаточно вступає у свої права

У неділю, 26 листопада, за новим церковним календарем православні віряни відзначають свято святого Георгія Побідоносця, який жив у III–IV століттях. Згідно з легендою, він убив страшного змія і постраждав за свою віру. Цей день також відомий як Юріїв день.

У XI столітті київський князь Ярослав Мудрий встановив традицію відзначати 26 листопада як День Георгія Побідоносця. Цього дня у 1051-1054 роках було освячено Георгіївський храм у Києві, і з того часу ця дата займає особливе місце у православній традиції. Віряни моляться святому Георгію за захист себе та свійських тварин від вовків.

Наші пращури вважали, що з цього дня настає повноцінна зима, що супроводжується справжніми морозами. Так, якщо північний вітер дме 26 листопада — треба чекати на сильні заморозки.

Що не можна робити 26 листопада

Вирушати в далеку путь — дорога приведе до нещастя.

Пити алкогольні напої — через Різдвяний піст.

Їсти кислі продукти — зима пройде у смутку та печалі.

Рахувати дрібні гроші — можна надовго залишитися без грошей.

Раніше ми розповідали, чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського і що перехід на новоюліанський календар означає для українців. Зазначимо, українське духовенство не стало робити примусовим перехід і нав’язувати новий церковний календар — право використовувати старий стиль збереглося.