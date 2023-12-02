День Аввакума: не делайте это 2 декабря, если не хотите отпугнуть удачу

Связан этот день с разными приметами о погоде

В субботу, 2 декабря за новоюлианским календарем (раньше 15 декабря) отмечается праздник в честь святого Аввакума, одного из 12 малых пророков. Его благочестивое и милосердное служение принесло ему от Бога дар видеть будущее. Известно, что Аввакума предсказал несколько значимых событий, включая разрушение Иерусалима, пленение иудеев в Вавилоне и другие события.

В народе отмечается День Аввакума. Прежде 2 декабря незамужние девушки традиционно собирались для уютных встреч, где вместе вышивали и делились разными историями. В то же время замужние женщины отмечали этот день народными обрядами с тем, чтобы дети ночью не плакали.

Этот день ассоциируется с различными приметами. Согласно преданиям, если 2 декабря не выпал снег, то летом можно ожидать густую и сочную траву. А если в этот день слышно карканье ворон, то это предвестие приближающегося снегопада.

Что нельзя делать 2 декабря

Громко говорить или смеяться — может отпугнуть удачу.

Что-то ремонтировать — потревоженный домовой начнет хулиганить.

Начинать новые дела, строить планы и отправляться в дорогу — все это принесет неприятности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда появилась традиция дарить "Николайчики". Узнайте в следующей статье, почему, когда празднуют день Святого Николая, дарят подарки детям и друг другу.