День Авакума: не робіть це 2 грудня, якщо не хочете відлякати удачу

Пов’язаний цей день із різними прикметами про погоду

У суботу, 2 грудня, за новоюліанським календарем (раніше 15 грудня) відзначається свято на честь святого Авакума, одного з 12 малих пророків. Його благочестиве та милосердне служіння принесло йому від Бога дар бачити майбутнє. Відомо, що Авакум передбачив кілька значних подій, включаючи руйнування Єрусалиму, полон юдеїв у Вавилоні та інші події.

У народі святкується День Авакума. Насамперед 2 грудня незаміжні дівчата традиційно збиралися для затишних зустрічей, де разом вишивали та ділилися різними історіями. Водночас заміжні жінки відзначали цей день народними обрядами для того, щоб діти вночі не плакали.

Цей день асоціюється із різними прикметами. Згідно з переказами, якщо 2 грудня не випав сніг, то влітку очікується густа і соковита трава. Якщо у цей день чути каркання ворон, то це передвістя снігопаду, що наближається.

Що не можна робити 2 грудня

Гучно говорити чи сміятися – може відлякати удачу.

Щось ремонтувати – потривожений домовик почне хуліганити.

Починати нові справи, будувати плани та вирушати в дорогу — це принесе неприємності.

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