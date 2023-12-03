Удачи в делах не ждите: что запрещено делать на Ивана Молчуна 3 декабря

В этот день наши предки не говорили без повода

В это воскресенье по новому церковному календарю православные верующие отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. Он был епископом Колонийским и родился в 454 году в древнеримском городе Никополь в Малой Армении.

Практически всю свою жизнь Иоанн посвятил молитве и уединению. В течение четырех десятилетий он сохранял молчание, что привело к тому, что его прозвали "Молчальником" или "Безмолвником", "Молчуном".

В соответствии с народными преданиями, в этот день рекомендуется поддерживать молчание, но если это невозможно, то хотя бы говорить только по делу. По легенде, тот, кто продержится весь день, не произнеся ни единого слова, может ожидать удачи в следующем году.

В это время года наши предки наблюдали за звездным небом. Верили, что если в ночь на 3 декабря вы увидите падающую звезду, это предвестие холодной зимы.

Что нельзя делать 3 декабря

Делиться своими тайнами — удачи в делах не ждите.

Конфликтовать с членами семьи — придется жить в ссоре длительное время.

Незамужним девушкам долго любоваться на свое отражение — долго придется сватов ждать.

Много болтать — неприятности будут сыпаться как из рога изобилия.

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