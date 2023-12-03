Удачі у справах не чекайте: що заборонено робити на Івана Мовчуна 3 грудня

Цього дня наші пращури не говорили без приводу

Цієї неділі за новим церковним календарем православні віряни відзначають пам’ять преподобного Іоанна Мовчальника. Він був єпископом Колонійським і народився 454 року в давньоримському місті Нікополь у Малій Вірменії.

Практично все своє життя Іоанн присвятив молитві та самотності. Протягом чотирьох десятиліть він зберігав мовчання, що призвело до того, що його прозвали "Мовчальником" або "Безмовником", "Мовчуном".

Відповідно до народних переказів, у цей день рекомендується підтримувати мовчання, але якщо це неможливо, то хоча б говорити лише у справі. За легендою, той, хто протримається весь день, не вимовивши жодного слова, може очікувати удачу наступного року.

У цей час наші пращури спостерігали за зоряним небом. Вірили, що якщо в ніч на 3 грудня ви побачите падаючу зірку, це передвістя холодної зими.

Що не можна робити 3 грудня

Ділитися своїми таємницями — удачі у справах не чекайте.

Конфліктувати з членами сім’ї — доведеться жити у сварці тривалий час.

Незаміжнім дівчатам довго милуватися своїм відображенням — довго доведеться сватів чекати.

Багато балакати — неприємності сипатимуться як з рогу достатку.

Раніше ми писали, як відбувався перехід церкви на новий стиль. Дізнайтеся з наступної статті, чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського.