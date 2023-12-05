Мало кому под силу: чемпион по брейк-дансу показал, как танцевать гопак (видео)

Не каждый знает, что гопак на самом деле — один из самых сложных танцев в мире

Сложно найти украинца, который бы не знал про такой народный танец как гопак, более того, он широко известен даже по всему миру. Но на самом деле мало кто пробовал его правильно танцевать, и не задумывался, какой это на самом деле технически сложный танец.

Технику выполнения некоторых элементов танца показал в TikTok всемирно известный украинский брейк-дансер Олег Кузнецов (которого больше знают под псевдонимом Kuzya).

Профессиональный танцор доступно показал, как выполняются самые сложные элементы танца, — и заметим, что для их выполнения задействуются все группы мышц, и нужно иметь очень хорошую физическую подготовку. Зато выглядит это очень красиво.

"Уважай и защищай свою культуру", — комментирует свои видео Кузя.

"Я ленюсь встать с кровати. Тем временем мои предки, когда стало скучно…", "Гопак — один из технически самых сложных танцев в мире", "Тренироваться надо не чтобы быть самым сильным, а чтобы танцевать гопак", "Делайте это упражнение каждый день и спина болеть не будет", "Аж устала, пока смотрела. Это капец какие сложные движения", "Я бы рассыпался на первой секунде", "Наши народные танцы — отдельный вид спорта", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский чемпион по самбо Владислав Руднев танцевал гопак, когда стал четырехкратным чемпионом мира.