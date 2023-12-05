Мало кому під силу: чемпіон з брейк-дансу показав, як танцювати гопак (відео)

Не кожен знає, що гопак насправді — один із найскладніших танців у світі

Важко знайти українця, який би не знав про такий народний танець як гопак, більш того, він широко відомий навіть у всьому світі. Але насправді мало хто пробував його правильно танцювати, і не думав, який це насправді технічно складний танець.

Техніку виконання деяких елементів танцю показав у TikTok всесвітньо відомий український брейк-дансер Олег Кузнєцов (якого більше знають під псевдонімом Kuzya).

Професійний танцюрист доступно показав, як виконуються найскладніші елементи танцю, — і зауважимо, що для їх виконання задіяні всі групи м’язів, і потрібно мати дуже хорошу фізичну підготовку. Зате це виглядає дуже красиво.

"Поважай та захищай свою культуру", — коментує свої відео Кузя.

"Я лінуюся встати з ліжка. Тим часом мої предки, коли стало нудно...", "Гопак — один з технічно найскладніших танців у світі", "Тренуватися треба не щоб бути найсильнішим, а щоб танцювати гопак", "Робіть цю вправу щодня і спина боліти не буде", "Аж заморилася, поки дивилася. Це капець які складні рухи", "Я б розсипався на першій секунді", "Наші народні танці — окремий вид спорту", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше український чемпіон із самбо Владислав Руднєв танцював гопак, коли став чотириразовим чемпіоном світу.