Французи, африканці та навіть солдати ЦАХАЛу танцюють гопак. Вірусний український тренд підкорив TikTok

Гопак добрався до ПАР та Казахстану

У TikTok з'явився новий вірусний тренд, який претендує перевершити ажіотаж навколо пісні Кажанни. Несподівано, іноземці з усього світу записують своє виконання українського народного танцю гопак, та ще й під музику "Ти ж мене підманула". Розуміють вони слова пісні чи ні — це вже дрібниці, бо вийшло дуже весело.

На таку популярність звернув увагу навіть Twitter-акаунт UNITED24, нарізавши найяскравіші відео. Виглядає нова "епідемія" так:

Одним із найпопулярніших стало відео військової у формі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Дівчина з ніком @rotem_karmi зібрала понад 206 тисяч лайків та близько дев'яти тисяч коментарів своїм виконанням гопака.

Одразу декілька відео запостили танцюристи Королівського балету Швеції, відео опублікував користувач з ніком joaosanta6, а відео набрало понад 200 тис. переглядів. Тимчасом коментарі під відео виглядають так: "Чекаю ще на танець під ''Ой, хто п'є", "Наші козаки", "Українізацію вже не зупинити".

Користувачка Natalka опублікувала, як гопак танцює француз на тлі Ейфелевої вежі у Парижі з підписом: "Французький патріот України Це саме геніальне що я знімала", та набрала понад 39 тисяч переглядів та захоплені коментарі на кшталт: "Українець це не національність, а стан душі", "Козаки у Парижі", "Справжній Гуцул".

Ще один француз, але цього разу зі Страсбурга, під ніком galeliprintsi також виклав український танець:

Танцюють український гопак також у Польщі, місто Познань:

Цей запальний танок був опублікований в акаунті пари з ніком Ryan & Ketlin з підписом на івриті: "Ось як ми будемо танцювати, коли виграємо цю війну".

Танець дібрався також до Казахстану, відео опублікувала користувачка з ніком Zhadyra:

Що дуже дивно, багато хто записує танці під цю пісню у росії. Трапляються навіть випадки, коли танцюють у кокошніках, викликаючи коментарі на кшталт: "В мене багато запитань" та "Перезавантаженя логіки".

Як повідомляв "Телеграф", раніше серед українців у ТікТок завірусилася пісня "Парова машина".