Французы, африканцы и даже солдаты Цахала танцуют гопак. Вирусный украинский тренд покорил TikTok

Гопак добрался до ЮАР и Казахстана

У TikTok появился новый вирусный тренд, претендующий превзойти ажиотаж вокруг песни Кожанны. Неожиданно, иностранцы со всего мира записывают свое исполнение украинского народного танца гопак, да еще и под музыку "Ти ж мене підманула". Понимают они слова песни или нет — это уже мелочи, потому что получилось очень весело.

На такую популярность обратил внимание даже Twitter-аккаунт UNITED24, нарезав самые яркие видео. Выглядит новая "эпидемия" так:

Одним из самых популярных стало видео военной в форме Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Девушка с ником @rotem_karmi собрала более 206 тысяч лайков и около девяти тысяч комментариев своим исполнением гопака.

Сразу несколько видео застигли танцоры Королевского балета Швеции, видео опубликовал пользователь с ником joaosanta6, а видео набрало более 200 тыс. просмотров. Между тем комментарии под видео выглядят так: "Жду еще танца под Ой, кто пьет", "Наши казаки", "Украинизацию уже не остановить".

Пользователь Natalka опубликовала, как гопак танцует француз на фоне Эйфелевой башни в Париже с подписью: "Французский патриот Украины. Это самое гениальное, что я снимала", и набрала более 39 тысяч просмотров и восторженные комментарии типа: "Украинец это не национальность, а состояние души "Козаки в Париже", "Настоящий Гуцул".

Еще один француз, но в этот раз из Страсбурга, под ником galeliprintsi также изложил украинский танец:

Танцуют украинский гопак также в Польше, город Познань:

Этот зажигательный танец был опубликован в аккаунте пары с ником Ryan & Ketlin с подписью на иврите: "Вот как мы будем танцевать, когда выиграем эту войну".

Танец добрался также до Казахстана, видео опубликовала пользовательница с ником Zhadyra:

Что очень странно, многие записывают танцы под эту песню в россии. Случаются даже случаи, когда танцуют в кокошниках, вызывая комментарии типа: "У меня много вопросов" и "Перезагрузка логики".

Как сообщал "Телеграф", ранее среди украинцев в ТикТок завирусилась песня "Паровая машина".