Pantone выбрал цвет 2024 года: вот как выглядит "Персиковый пушистик" (фото, видео)

Бренды уже представили свои продукты с этим нежным оттенком

Цвет, представленный в Институте Pantone как отражение 2024 года (цветом уходящего 2023-ого был Viva Magenta), был отобран в результате специального творческого процесса, вместо простого выбора из уже имеющейся палитры.

Этот цвет был представлен в видеоформате, а известные компании уже представили свои товары с нежным оттенком. Так, выбор пал на оттенок PANTONE 13−1023 Peach Fuzz, или "Персиковый пушистик".

"Бархатный нежный персик, чей всеобъемлющий дух обогащает ум, тело и сердце. Теплый и уютный оттенок, который подчеркивает наше стремление к единству с другими и чувства, которые это создает. PANTONE представляет свежий подход к новому году. Тонкий чувственный, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz — это сердечный персиковый оттенок, который приносит чувство нежности и общения с посылом заботы", — описывают в Pantone.

Как компании презентовали свои товары в Peach Fuzz

На примере лака

На примере обоев

В 2000 году Pantone впервые представила цвет года. Для определения тренда на ближайшие 12 месяцев компания проводит анализ модных тенденций, новых материалов, передовых технологий и структур. Она также учитывает влияние социальных сетей и предстоящих спортивных событий.

Ранее "Телеграф" писал о главных цветах весны 2024 года по версии Pantone. Компания представила тренды будущего сезона.