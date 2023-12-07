Pantone вибрав колір 2024 року: ось який вигляд має "Персиковий пухнастик" (фото, відео)

Бренди вже представили свої продукти із цим ніжним відтінком

Колір, представлений в Інституті Pantone як відображення 2024 року (кольором 2023-го був Viva Magenta), був відібраний в результаті спеціального творчого процесу, замість простого вибору з вже наявної палітри.

Цей колір представлений у відеоформаті, а відомі компанії вже представили свої товари з ніжним відтінком. Так, вибір упав на відтінок PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, або "Персиковий пухнастик".

"Оксамитовий ніжний персик, чий всеосяжний дух збагачує розум, тіло та серце. Теплий та затишний відтінок, який підкреслює наше прагнення єдності з іншими та почуття, які це створює. PANTONE представляє новий підхід до нового року. Тонкий чуттєвий, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz — це серцевий персиковий відтінок, який приносить почуття ніжності та спілкування з турботи", – описують у Pantone.

Як компанії презентували свої товари в Peach Fuzz

На прикладі лаку

На прикладі шпалер

У 2000 році Pantone вперше представила колір року. Для визначення тренду на найближчі 12 місяців компанія проводить аналіз модних тенденцій, нових матеріалів, передових технологій та структур. Вона також враховує вплив соціальних мереж та майбутніх спортивних подій.

Раніше "Телеграф" писав про головні кольори весни 2024 року за версією Pantone. Компанія презентувала тренди майбутнього сезону.