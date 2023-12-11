Никон Печерский: что сделать 11 декабря, чтобы в доме были деньги

Во время Рождественского поста праздничное пиршество не приветствуется

В православных святынях 11 декабря отмечается память преподобного Никона Печерского, жившего в XI веке. Этот ученый-летописец был настоятелем Киево-Печерского монастыря. Согласно народному календарю, этот день также известен как Никонов день.

В истории Киевской Руси святой Никон приобрел значение как символ сопротивления нечистым силам и как утешитель для каждой души. К святому Никону обращались с просьбами избавить от угрюмых мыслей, необъяснимых страхов и тревог, мучающих душу.

Чтобы привлечь удачу, важно помолиться Никону. В старину женщины обращались к нему с просьбами о помощи для детей, родственников и благополучии семьи, как в здоровье, так и в финансах. Мужчины надеялись на святую поддержку в занятиях ремеслами, рыболовством и охотой.

После посещения храма, обычно семья собиралась за столом. Праздничных угощений не устраивали – в соответствии с Рождественским постом, который в этом году закончится 24 декабря. Тем не менее на столе было множество блюд, приготовленных из постных продуктов.

Что нельзя делать 11 декабря

Заниматься гаданием и ворожбой — можно завлечь темные силы.

— можно завлечь темные силы. Надевать чужие вещи — получите весь негатив и все болезни, которые есть у хозяина.

— получите весь негатив и все болезни, которые есть у хозяина. Ходить в старых нестираных вещах или неопрятном виде — испортится весь следующий год.

или — испортится весь следующий год. Ссориться с родственниками, друзьями — будут проблемы с деньгами.

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