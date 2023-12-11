Никон Печерський: що зробити 11 грудня, щоб в оселі були гроші

Під час Різдвяного посту святкове частування не вітається

У православних святинях 11 грудня відзначається пам’ять преподобного Никона Печерського, який жив у ХІ столітті. Цей учений-літописець був настоятелем Києво-Печерського монастиря. Згідно з народним календарем, цей день також відомий як Никонів день.

В історії Київської Русі святий Никон набув значення як символ опору нечистим силам і як втішник кожної душі. До святого Никона зверталися з проханнями позбавити похмурих думок, незрозумілих страхів і тривог, що мучать душу.

Щоб привабити удачу, важливо помолитися Никону. За старих часів жінки зверталися до нього з проханнями про допомогу для дітей, родичів та благополуччя сім’ї, як у здоров’ї, так і у фінансах. Чоловіки сподівалися на святу підтримку у заняттях ремеслами, рибальством та полюванням.

Після відвідування храму зазвичай сім’я збиралася за столом. Святкових частувань не влаштовували – відповідно до Різдвяного посту, який цього року закінчиться 24 грудня. Проте, на столі було безліч страв, приготовлених з пісних продуктів.

Що не можна робити 11 грудня

Займатися ворожінням — можна залучити темні сили.

— можна залучити темні сили. Одягати чужі речі — отримаєте весь негатив і всі хвороби, які має господар.

— отримаєте весь негатив і всі хвороби, які має господар. Ходити у старих непраних речах чи неохайному вигляді – зіпсується весь наступний рік.

чи – зіпсується весь наступний рік. Сваритися з родичами, друзями — будуть проблеми з грошима.

Раніше ми писали, скільки вихідних буде в українців у грудні. "Телеграф" публікував календар свят на останній місяць 2023 року.