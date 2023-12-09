З днем народження малюка 2 роки: найкращі побажання та листівки
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Виберіть гарне привітання дитині на 2 роки
Другий день народження дитини – важливий момент як для малюка, так і для батьків. Це час, який назавжди залишиться в пам’яті, тому варто зробити його особливим, сповненим любові та радості.
Якщо ви шукаєте гарне вітання з днем народження дитині 2 роки, ви потрапили на адресу. "Телеграф" зібрав гарні та креативні ідеї, як привітати малюка з 2-річчям. Ці вірші, проза та листівки допоможуть привітати дитину з днем народження 2 роки та висловити всю свою любов та повагу до малюка.
Побажання з днем народження дитині 2 роки своїми словами
З днем народження 🎉, милий малюк👶. Сьогодні тобі два роки й ти не такий уже й малюк. Ти наше щастя 🤩ненаглядне. Будь здоровою дитиною, рости щасливою, радуй батьків своїми усмішками, новими досягненнями, своєю дитячою безпосередністю та милими ангельськими вічками. 💖Нехай кожен день буде справжнім святом, повним нових відкриттів.
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Вітаю з днем народження тебе, маленька краса, але велике щастя. Мила дитино, у твої 2 роки хочу побажати, щоб дива 🎉в твоєму житті траплялися щодня, щоб для тебе завжди світило сонечко і був прекрасним цей світ. Бажаю постійного сімейного затишку у вашому домі та величезних сил вам, батьки. Нехай малюк радує вас кожним своїм відкриттям і досягненням, нехай радість ваша не хворіє і щодня дарує свої чудові обійми.
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Маленьке сонечко, ненаглядну радість батьків, чудову дитину — вітаємо з днем народження! Нехай твої 2-річні іменини будуть яскравими та наповненими приємними враженнями. Міцного здоров’я, радості, широко відкритих для цього світу очей та щирих усмішок!
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Вітаю з чудовою датою 🎂🎁, з другим днем народження 🎈. Бажаю бути слухняною крихтою та найщасливішою дитиною у постійному оточенні любові близьких та радості життя. Нехай тобі відкриті будуть усі дороги, нехай кожен день відкриває тобі великий потенціал і дарує веселий настрій.
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Вітаю дитину з другим днем народження 🎀🎂. Нехай буде барвистою казкою веселе життя, нехай близькі радують приємними подарунками, нехай буде багато смаколиків і захоплюючих ігор. Бажаю крихітці міцного здоров’я, невтомного прагнення до нових відкриттів та пізнання світу, гарного настрою та добрих друзів.
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Вітаю, сонечко 🎀. Ти багато знаєш і майже все вмієш, позаду залишилися труднощі перших кроків та слів. У твої 2 роки бажаю ніколи не засмучуватися і завжди бути в центрі уваги люблячих 💕близьких. Нехай вдень тобі світить сонечко щастя, а ночами дарують чудові сни зірки надій.
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Малюк, з днем народження! 👶🎂Зростай великим, здоровим і міцним. Нехай у тебе будуть усі іграшки світу, які ти хочеш. Бажаю вирости гідною людиною, а зараз будь тямущою, розумною та цікавою. Радуй батьків своїм новим успіхам, досягненням та результатам.
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Наш маленький, але вже такий великий малюче! Сьогодні настав день твого народження! Сьогодні тобі виповнюється цілих два роки! Ось ти вже дуже великий! Ти вмієш і розмовляти, і ходити, співати, танцювати! 🎀Ми хочемо побажати тобі щасливого та казкового життя, в якому буде багато сонечка, квітів, радості, добрих та чарівних моментів, цікавих подій 🎈і незабутніх пригод! Нехай сьогодні у тебе буде чудовий настрій, нехай у твоїх очах світяться маленькі, бешкетні іскорки, а на обличчі грає наша улюблена, чарівна посмішка! Нехай усі твої бажання збуваються, наче за помахом чарівної палички! Ти у нас найкращий малюк на світі! Ми всі тебе дуже любимо! З Днем Варення! 🎂🎁
Короткі побажання дитині на 2 роки
- Ти найдобріша і наймиліша дворічна дитина, яку я знаю. Маленьке янголятко, з днем народження!
- Малюче, нехай твій день народження буде таким же щасливим і радісним, як і ти сам.
- Вітаємо з днем народження наймилішої та найчарівнішої дворічної дитини на світі!
- Ти приносиш щастя в наше життя і примушуєш нас посміхатися. Малятко, з днем народження!
- Нехай твій другий день народження стане початком довгого, щасливого та успішного життя.
- Ти стаєш такою дивовижною і чудовою дитиною. Бажаємо тобі чудового другого дня народження, маленька зірочка!
- Ти підкорюєш наші серця своїми усмішками та сміхом. Маленьке янголятко, вітаю з другим днем народження!
- Ти приносиш стільки любові та щастя у наше життя. Нехай твій день народження буде таким же чудовим та особливим, як і ти сам!
- Нехай твій другий день народження стане початком довгого життя, повного кохання, щастя та цікавих справ. З іменинами!
Привітання з днем народження малюку 2 роки у віршах
З днем народження тебе, сонечко,
Поглянь зранку в своє віконечко,
Загадай мрію хмарці свою
І вона здійснить її усю.
Ще пригод побажаю і сміху,
Кожен день хай дарує втіху
І проходить дитинство щасливо,
Зичу радості, щастя та миру.
***
З 2 днем народження, дитинко!
Щастя хай, мов павутинка,
Обвиває й надихає,
Хай Господь допомагає.
Щирих друзів дасть хай доля
І усяких благ доволі.
Хай завжди тобі щастить,
Бажаю мрії всі здійснить!
***
Малечу вітаємо з святом шикарним,
Бажаємо слухатись тата і маму.
Отримати бажані всі подарунки,
Ніколи в житті не приймати пігулки!
Дитинство своє відчувати яскраво,
Дружити відверто, навчатися гарно.
Дитинкою кращою в світі зростати,
Щоб бути взірцем для дорослих у хаті!
***
З другим днем народження вітаю,
Буде гарним хай це свято,
Щастя й радості бажаю,
Подаруночків багато!
Зичу ласки та добра,
Щоб збувалися бажання,
Доля щоб, мов мед, була,
Та подобалось навчання!
***
З днем народження, моє серденько,
Хай у тебе буде все:
Доля, щастя, батько й ненька
Та веселий спів пісень!
Посміхайся завжди сонцю,
Відчувай красу життя!
Щоби справдилися мрії,
Вір у себе до кінця!
***
Сьогодні свято у красивого маляти,
Хочемо тобі сьогодні побажати,
Щоб ангел захищав своїм крилом.
Наділив здоров’ям та міцним сном.
Щоб ти в любові та щасті зростав,
Щоб розумним і добрим став.
У щоденнику щоб оцінки були «ок».
Та цікавим кожен твій урок.
***
Із днем народження я нині
Вітання милій шлю дитині.
Нехай життя чудовим буде,
А поруч йтимуть добрі люди.
Щоб доленька була, мов казка,
Щоб кожну мить — лиш щастя в’язка.
Хай буде весело щодень,
Нехай співається пісень.
***
День народження — таке чудове свято!
Вітаю і бажаю море щастя,
Сюрпризів радісних, веселощів багато,
Хай все задумане тобою вдасться.
Мрій, адже мрійникам моря всі по коліна,
Вчись добре, слухай тата й маму,
Нове для себе відкривай невпинно,
Хай корабель життя наповниться вітрами!
Листівки привітання для малюка 2 роки
Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати батьків із днем народження дитини. У нашій добірці ви знайдете вірші та прозу для такого випадку.