З днем народження малюка 2 роки: найкращі побажання та листівки

Виберіть гарне привітання дитині на 2 роки

Другий день народження дитини – важливий момент як для малюка, так і для батьків. Це час, який назавжди залишиться в пам’яті, тому варто зробити його особливим, сповненим любові та радості.

Якщо ви шукаєте гарне вітання з днем народження дитині 2 роки, ви потрапили на адресу. "Телеграф" зібрав гарні та креативні ідеї, як привітати малюка з 2-річчям. Ці вірші, проза та листівки допоможуть привітати дитину з днем народження 2 роки та висловити всю свою любов та повагу до малюка.

Побажання з днем народження дитині 2 роки своїми словами

З днем народження 🎉, милий малюк👶. Сьогодні тобі два роки й ти не такий уже й малюк. Ти наше щастя 🤩ненаглядне. Будь здоровою дитиною, рости щасливою, радуй батьків своїми усмішками, новими досягненнями, своєю дитячою безпосередністю та милими ангельськими вічками. 💖Нехай кожен день буде справжнім святом, повним нових відкриттів.

***

Вітаю з днем народження тебе, маленька краса, але велике щастя. Мила дитино, у твої 2 роки хочу побажати, щоб дива 🎉в твоєму житті траплялися щодня, щоб для тебе завжди світило сонечко і був прекрасним цей світ. Бажаю постійного сімейного затишку у вашому домі та величезних сил вам, батьки. Нехай малюк радує вас кожним своїм відкриттям і досягненням, нехай радість ваша не хворіє і щодня дарує свої чудові обійми.

***

Маленьке сонечко, ненаглядну радість батьків, чудову дитину — вітаємо з днем народження! Нехай твої 2-річні іменини будуть яскравими та наповненими приємними враженнями. Міцного здоров’я, радості, широко відкритих для цього світу очей та щирих усмішок!

***

Вітаю з чудовою датою 🎂🎁, з другим днем народження 🎈. Бажаю бути слухняною крихтою та найщасливішою дитиною у постійному оточенні любові близьких та радості життя. Нехай тобі відкриті будуть усі дороги, нехай кожен день відкриває тобі великий потенціал і дарує веселий настрій.

***

Вітаю дитину з другим днем народження 🎀🎂. Нехай буде барвистою казкою веселе життя, нехай близькі радують приємними подарунками, нехай буде багато смаколиків і захоплюючих ігор. Бажаю крихітці міцного здоров’я, невтомного прагнення до нових відкриттів та пізнання світу, гарного настрою та добрих друзів.

***

Вітаю, сонечко 🎀. Ти багато знаєш і майже все вмієш, позаду залишилися труднощі перших кроків та слів. У твої 2 роки бажаю ніколи не засмучуватися і завжди бути в центрі уваги люблячих 💕близьких. Нехай вдень тобі світить сонечко щастя, а ночами дарують чудові сни зірки надій.

***

Малюк, з днем народження! 👶🎂Зростай великим, здоровим і міцним. Нехай у тебе будуть усі іграшки світу, які ти хочеш. Бажаю вирости гідною людиною, а зараз будь тямущою, розумною та цікавою. Радуй батьків своїм новим успіхам, досягненням та результатам.

***

Наш маленький, але вже такий великий малюче! Сьогодні настав день твого народження! Сьогодні тобі виповнюється цілих два роки! Ось ти вже дуже великий! Ти вмієш і розмовляти, і ходити, співати, танцювати! 🎀Ми хочемо побажати тобі щасливого та казкового життя, в якому буде багато сонечка, квітів, радості, добрих та чарівних моментів, цікавих подій 🎈і незабутніх пригод! Нехай сьогодні у тебе буде чудовий настрій, нехай у твоїх очах світяться маленькі, бешкетні іскорки, а на обличчі грає наша улюблена, чарівна посмішка! Нехай усі твої бажання збуваються, наче за помахом чарівної палички! Ти у нас найкращий малюк на світі! Ми всі тебе дуже любимо! З Днем Варення! 🎂🎁

Короткі побажання дитині на 2 роки

Ти найдобріша і наймиліша дворічна дитина, яку я знаю. Маленьке янголятко, з днем ​​народження!

Малюче, нехай твій день народження буде таким же щасливим і радісним, як і ти сам.

Вітаємо з днем ​​народження наймилішої та найчарівнішої дворічної дитини на світі!

Ти приносиш щастя в наше життя і примушуєш нас посміхатися. Малятко, з днем ​​народження!

Нехай твій другий день народження стане початком довгого, щасливого та успішного життя.

Ти стаєш такою дивовижною і чудовою дитиною. Бажаємо тобі чудового другого дня народження, маленька зірочка!

Ти підкорюєш наші серця своїми усмішками та сміхом. Маленьке янголятко, вітаю з другим днем ​​народження!

Ти приносиш стільки любові та щастя у наше життя. Нехай твій день народження буде таким же чудовим та особливим, як і ти сам!

Нехай твій другий день народження стане початком довгого життя, повного кохання, щастя та цікавих справ. З іменинами!

Привітання з днем народження малюку 2 роки у віршах

З днем народження тебе, сонечко,

Поглянь зранку в своє віконечко,

Загадай мрію хмарці свою

І вона здійснить її усю.

Ще пригод побажаю і сміху,

Кожен день хай дарує втіху

І проходить дитинство щасливо,

Зичу радості, щастя та миру.

***

З 2 днем народження, дитинко!

Щастя хай, мов павутинка,

Обвиває й надихає,

Хай Господь допомагає.

Щирих друзів дасть хай доля

І усяких благ доволі.

Хай завжди тобі щастить,

Бажаю мрії всі здійснить!

***

Малечу вітаємо з святом шикарним,

Бажаємо слухатись тата і маму.

Отримати бажані всі подарунки,

Ніколи в житті не приймати пігулки!

Дитинство своє відчувати яскраво,

Дружити відверто, навчатися гарно.

Дитинкою кращою в світі зростати,

Щоб бути взірцем для дорослих у хаті!

***

З другим днем народження вітаю,

Буде гарним хай це свято,

Щастя й радості бажаю,

Подаруночків багато!

Зичу ласки та добра,

Щоб збувалися бажання,

Доля щоб, мов мед, була,

Та подобалось навчання!

***

З днем народження, моє серденько,

Хай у тебе буде все:

Доля, щастя, батько й ненька

Та веселий спів пісень!

Посміхайся завжди сонцю,

Відчувай красу життя!

Щоби справдилися мрії,

Вір у себе до кінця!

***

Сьогодні свято у красивого маляти,

Хочемо тобі сьогодні побажати,

Щоб ангел захищав своїм крилом.

Наділив здоров’ям та міцним сном.

Щоб ти в любові та щасті зростав,

Щоб розумним і добрим став.

У щоденнику щоб оцінки були «ок».

Та цікавим кожен твій урок.

***

Із днем народження я нині

Вітання милій шлю дитині.

Нехай життя чудовим буде,

А поруч йтимуть добрі люди.

Щоб доленька була, мов казка,

Щоб кожну мить — лиш щастя в’язка.

Хай буде весело щодень,

Нехай співається пісень.

***

День народження — таке чудове свято!

Вітаю і бажаю море щастя,

Сюрпризів радісних, веселощів багато,

Хай все задумане тобою вдасться.

Мрій, адже мрійникам моря всі по коліна,

Вчись добре, слухай тата й маму,

Нове для себе відкривай невпинно,

Хай корабель життя наповниться вітрами!

Листівки привітання для малюка 2 роки

Поздоровлення з днем народження дитини 2 роки

Привітання з днем народження малюка 2 роки

Вітальна листівка для дитини 2 роки

Привітання малюкові з 2 роками

Привітання з дворіччям дитини

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати батьків із днем народження дитини. У нашій добірці ви знайдете вірші та прозу для такого випадку.