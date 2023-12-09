С днем рождения малыша 2 года: лучшие пожелания и открытки
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Выберите красивое поздравление малышу на 2 года
Второй день рождения ребенка – важный момент как для ребенка, так и для родителей. Это время, которое навсегда останется в памяти, поэтому стоит сделать его особенным, полным любви и радости.
Если вы ищете красивое поздравление с днем рождения ребенку 2 года, вы попали по адресу. "Телеграф" собрал красивые и креативные идеи, как поздравить малыша с 2-летием. Эти стихи, проза и открытки помогут поздравить ребенка с днем рождения 2 года и выразить всю свою любовь и уважение к малышу.
Пожелания с днем рождения ребенку 2 года своими словами
С днем рождения🎉, милый кроха👶. Сегодня тебе два годика и ты не такой уж и малыш. Ты наше счастье 🤩ненаглядное. Будь здоровым ребеночком, расти счастливым, радуй родителей своими улыбками, новыми достижениями, своей детской непосредственностью и милыми ангельскими глазками. 💖Пускай каждый день будет настоящим праздником, исполненным новых открытий.
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Поздравляю с днем рождения тебя, маленькая прелесть🎂🎁, но большое счастье. Милый ребенок, в твои 2 годика хочу пожелать, чтобы чудеса 🎉в твоей жизни случались каждый день, чтобы для тебя всегда светило солнышко и был прекрасным этот мир. Желаю постоянного семейного уюта в вашем доме и громадных сил вам, родители. Пусть кроха радует вас каждым своим открытием и достижением, 🎁пусть радость ваша не болеет и каждый день дарит свои чудесные объятия.
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Маленькое солнышко, ненаглядную радость родителей😍👶, замечательного ребенка — поздравляем с днем рождения! Пусть твои 2-хлетние именины будут яркими и наполненными приятными впечатлениями. Крепкого здоровья, радости, широко открытых этому миру глаз и искренних улыбок!
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Поздравляю с чудной датой🎂🎁, со вторым днём рождения🎈. Желаю быть послушной крохой и самым счастливым ребёнком в постоянном окружении любви близких и радости жизни. Пусть для тебя открыты будут все дороги, пусть каждый день открывает для тебя большой потенциал и дари весёлое настроение.
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Поздравляю кроху со вторым днем рождения🎀🎂. Пусть будет красочной сказкой веселая жизнь, пусть близкие радуют приятными подарками, пусть будет много вкусностей 🍦и увлекательных игр. Желаю крохе крепкого здоровья💖, неутомимого рвения к новым открытиям и познанию мира, хорошего настроения и добрых друзей.
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Поздравляю, солнышко🎀. Ты многое знаешь и почти всё умеешь, позади остались трудности первых шагов и слов. В твои 2 годика желаю никогда не огорчаться и всегда быть в центре внимания любящих 💕близких. Пусть днём тебе светит солнышко счастья, а по ночам дарят чудесные сны звёзды надежд.
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Малыш, с днем рождения! 👶🎂Расти большим, здоровым и крепким. Пускай у тебя будут все игрушки мира, которые ты хочешь. Желаю вырасти достойным человеком, а сейчас будь смышленым, умным и любопытным. Радуй родителей своим новым успехам, достижениям и результатам.
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Наш маленький, но уже такой большой малыш! Сегодня наступил день твоего рождения! Сегодня тебе исполняется целых два годика! Вот ты уже совсем большой! Ты умеешь и разговаривать, и ходить, и петь, и танцевать! 🎀Мы хотим пожелать тебе счастливой и сказочной жизни, в которой будет много солнышка, цветов, радости, добрых и волшебных моментов, интересных событий 🎈и незабываемых приключений! Пусть сегодня у тебя будет отличное настроение, пусть в твоих глазах светятся маленькие, озорные искорки🤩, а на лице играет наша любимая, очаровательная улыбка! Пусть все твои желания сбываются, словно по мановению волшебной палочки! Ты у нас самый лучший малыш на свете! Мы все тебя очень сильно любим! С Днем Варенья!🎂🎁
Короткие пожелания ребенку на 2 года
- Ты самый добрый и милый двухлетний ребенок, которого я знаю. Маленький ангелочек, с днем рождения!
- Малыш, пусть твой день рождения будет таким же счастливым и радостным, как и ты сам.
- Поздравляем с днем рождения самого милого и очаровательного двухлетнего ребенка на свете!
- Ты приносишь счастье в нашу жизнь и заставляешь нас улыбаться. Малыш (малышка), с днем рождения!
- Пусть твой второй день рождения станет началом долгой, счастливой и успешной жизни.
- Ты становишься таким удивительным и чудесным ребенком. Желаем тебе чудесного второго дня рождения, маленькая звездочка!
- Ты покоряешь наши сердца своими улыбками и смехом. Маленький ангелочек, поздравляю со вторым днем рождения!
- Ты приносишь столько любви и счастья в нашу жизнь. Пусть твой день рождения будет таким же чудесным и особенным, как и ты сам!
- Пусть твой второй день рождения станет началом долгой жизни, полной любви, счастья и интересных дел. С именинами!
Поздравления с днем рождения малышу 2 года в стихах
***
С днем рожденья поздравляем,
Ведь тебе сегодня два!
От души тебе желаем,
Чтобы были у тебя
Мишки, разные игрушки,
Паровозики, зверюшки,
Мама с папой были рядом
С любящим и добрым взглядом!
Ты расти, и развивайся,
И от счастья улыбайся,
Чтобы все мечты сбывались,
Дни весельем наполнялись!
***
Ты уже совсем не крошка:
Можешь кушать кашу ложкой,
Бегать быстро по дорожке,
Не давать покоя кошке.
Дел за день — не перечесть,
И всегда работа есть.
От такой твоей работы
Маме множатся заботы.
Но сегодня день прекрасный,
Он особый, светлый, ясный.
Отмечаем мы 2 года.
Полон дом у нас народа.
С днем рождения поздравляем,
Много счастья пожелаем,
Жизни долгой и веселой,
Быть послушной и здоровой.
***
Поздравляем наше чудо
С днем рождения вторым!
Счастья каждую минуту,
Больше сказок и игры!
Развеселых дней и ярких —
Без обид, без шишек, слёз.
Развлечений, и подарков,
И игрушек — целый воз!
Слушать папочку и маму,
Умилять всех красотой,
Смехом, первыми словами.
Под счастливой жить звездой!
***
Нашей крошечке два года!
С днем рождения! Ура!
Непоседа ты и шкода.
Детство — лучшая пора!
От души тебе желаем
Не скучать и не болеть,
Мир активно познавая,
День за днем скорей взрослеть.
***
С днем рождения, милое создание!
От твоей улыбки светится душа.
Ты становишься немножко старше,
Ведь тебе уже сегодня целых два!
Пусть в твоей стране чудесной детства
Будут шутки, песни, звонкий смех.
Мы тебе желаем жить играя,
Солнца лучиком светить для всех.
Пусть хранится радость в милых ручках,
В глазках засверкает огонек.
Пусть, как в самой доброй сказке,
Все желания исполнятся в свой срок.
***
Пальчик — раз, пальчик — два,
С днем рождения тебя!
Подрастай и не болей,
Находи себе друзей.
Пальчик — раз, пальчик — два,
Любит тебя вся семья.
Улыбайся ж веселей,
Свечи задувай скорей.
Пальчик — раз, пальчик — два,
Чудеса пусть ждут тебя.
Пусть получится быстрей
Стать сильнее и мудрей.
***
С утра надули шарики.
Успели мы едва.
— А сколько тебе годиков?
И пальчики тут. — Два.
А торт с двумя свечами
Так трудно затушить.
Какое тут желанье?
Расти, счастливым быть.
Пусть в доме беспорядок,
Игрушки на полу.
Но мама с папой рядом.
Спокойно малышу.
Пусть будет так всегда!
С двухлетием тебя!
Открытки поздравления для малыша 2 года
Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить родителей с днем рождения ребенка. В нашей подборке вы найдете стихи и прозу для такого случая.