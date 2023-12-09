С днем рождения малыша 2 года: лучшие пожелания и открытки

Выберите красивое поздравление малышу на 2 года

Второй день рождения ребенка – важный момент как для ребенка, так и для родителей. Это время, которое навсегда останется в памяти, поэтому стоит сделать его особенным, полным любви и радости.

Если вы ищете красивое поздравление с днем рождения ребенку 2 года, вы попали по адресу. "Телеграф" собрал красивые и креативные идеи, как поздравить малыша с 2-летием. Эти стихи, проза и открытки помогут поздравить ребенка с днем рождения 2 года и выразить всю свою любовь и уважение к малышу.

Пожелания с днем рождения ребенку 2 года своими словами

С днем рождения🎉, милый кроха👶. Сегодня тебе два годика и ты не такой уж и малыш. Ты наше счастье 🤩ненаглядное. Будь здоровым ребеночком, расти счастливым, радуй родителей своими улыбками, новыми достижениями, своей детской непосредственностью и милыми ангельскими глазками. 💖Пускай каждый день будет настоящим праздником, исполненным новых открытий.

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Поздравляю с днем рождения тебя, маленькая прелесть🎂🎁, но большое счастье. Милый ребенок, в твои 2 годика хочу пожелать, чтобы чудеса 🎉в твоей жизни случались каждый день, чтобы для тебя всегда светило солнышко и был прекрасным этот мир. Желаю постоянного семейного уюта в вашем доме и громадных сил вам, родители. Пусть кроха радует вас каждым своим открытием и достижением, 🎁пусть радость ваша не болеет и каждый день дарит свои чудесные объятия.

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Маленькое солнышко, ненаглядную радость родителей😍👶, замечательного ребенка — поздравляем с днем рождения! Пусть твои 2-хлетние именины будут яркими и наполненными приятными впечатлениями. Крепкого здоровья, радости, широко открытых этому миру глаз и искренних улыбок!

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Поздравляю с чудной датой🎂🎁, со вторым днём рождения🎈. Желаю быть послушной крохой и самым счастливым ребёнком в постоянном окружении любви близких и радости жизни. Пусть для тебя открыты будут все дороги, пусть каждый день открывает для тебя большой потенциал и дари весёлое настроение.

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Поздравляю кроху со вторым днем рождения🎀🎂. Пусть будет красочной сказкой веселая жизнь, пусть близкие радуют приятными подарками, пусть будет много вкусностей 🍦и увлекательных игр. Желаю крохе крепкого здоровья💖, неутомимого рвения к новым открытиям и познанию мира, хорошего настроения и добрых друзей.

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Поздравляю, солнышко🎀. Ты многое знаешь и почти всё умеешь, позади остались трудности первых шагов и слов. В твои 2 годика желаю никогда не огорчаться и всегда быть в центре внимания любящих 💕близких. Пусть днём тебе светит солнышко счастья, а по ночам дарят чудесные сны звёзды надежд.

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Малыш, с днем рождения! 👶🎂Расти большим, здоровым и крепким. Пускай у тебя будут все игрушки мира, которые ты хочешь. Желаю вырасти достойным человеком, а сейчас будь смышленым, умным и любопытным. Радуй родителей своим новым успехам, достижениям и результатам.

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Наш маленький, но уже такой большой малыш! Сегодня наступил день твоего рождения! Сегодня тебе исполняется целых два годика! Вот ты уже совсем большой! Ты умеешь и разговаривать, и ходить, и петь, и танцевать! 🎀Мы хотим пожелать тебе счастливой и сказочной жизни, в которой будет много солнышка, цветов, радости, добрых и волшебных моментов, интересных событий 🎈и незабываемых приключений! Пусть сегодня у тебя будет отличное настроение, пусть в твоих глазах светятся маленькие, озорные искорки🤩, а на лице играет наша любимая, очаровательная улыбка! Пусть все твои желания сбываются, словно по мановению волшебной палочки! Ты у нас самый лучший малыш на свете! Мы все тебя очень сильно любим! С Днем Варенья!🎂🎁

Короткие пожелания ребенку на 2 года

Ты самый добрый и милый двухлетний ребенок, которого я знаю. Маленький ангелочек, с днем ​​рождения!

Малыш, пусть твой день рождения будет таким же счастливым и радостным, как и ты сам.

Поздравляем с днем ​​рождения самого милого и очаровательного двухлетнего ребенка на свете!

Ты приносишь счастье в нашу жизнь и заставляешь нас улыбаться. Малыш (малышка), с днем ​​рождения!

Пусть твой второй день рождения станет началом долгой, счастливой и успешной жизни.

Ты становишься таким удивительным и чудесным ребенком. Желаем тебе чудесного второго дня рождения, маленькая звездочка!

Ты покоряешь наши сердца своими улыбками и смехом. Маленький ангелочек, поздравляю со вторым днем ​​рождения!

Ты приносишь столько любви и счастья в нашу жизнь. Пусть твой день рождения будет таким же чудесным и особенным, как и ты сам!

Пусть твой второй день рождения станет началом долгой жизни, полной любви, счастья и интересных дел. С именинами!

Поздравления с днем рождения малышу 2 года в стихах

***

С днем рожденья поздравляем,

Ведь тебе сегодня два!

От души тебе желаем,

Чтобы были у тебя

Мишки, разные игрушки,

Паровозики, зверюшки,

Мама с папой были рядом

С любящим и добрым взглядом!

Ты расти, и развивайся,

И от счастья улыбайся,

Чтобы все мечты сбывались,

Дни весельем наполнялись!

***

Ты уже совсем не крошка:

Можешь кушать кашу ложкой,

Бегать быстро по дорожке,

Не давать покоя кошке.

Дел за день — не перечесть,

И всегда работа есть.

От такой твоей работы

Маме множатся заботы.

Но сегодня день прекрасный,

Он особый, светлый, ясный.

Отмечаем мы 2 года.

Полон дом у нас народа.

С днем рождения поздравляем,

Много счастья пожелаем,

Жизни долгой и веселой,

Быть послушной и здоровой.

***

Поздравляем наше чудо

С днем рождения вторым!

Счастья каждую минуту,

Больше сказок и игры!

Развеселых дней и ярких —

Без обид, без шишек, слёз.

Развлечений, и подарков,

И игрушек — целый воз!

Слушать папочку и маму,

Умилять всех красотой,

Смехом, первыми словами.

Под счастливой жить звездой!

***

Нашей крошечке два года!

С днем рождения! Ура!

Непоседа ты и шкода.

Детство — лучшая пора!

От души тебе желаем

Не скучать и не болеть,

Мир активно познавая,

День за днем скорей взрослеть.

***

С днем рождения, милое создание!

От твоей улыбки светится душа.

Ты становишься немножко старше,

Ведь тебе уже сегодня целых два!

Пусть в твоей стране чудесной детства

Будут шутки, песни, звонкий смех.

Мы тебе желаем жить играя,

Солнца лучиком светить для всех.

Пусть хранится радость в милых ручках,

В глазках засверкает огонек.

Пусть, как в самой доброй сказке,

Все желания исполнятся в свой срок.

***

Пальчик — раз, пальчик — два,

С днем рождения тебя!

Подрастай и не болей,

Находи себе друзей.

Пальчик — раз, пальчик — два,

Любит тебя вся семья.

Улыбайся ж веселей,

Свечи задувай скорей.

Пальчик — раз, пальчик — два,

Чудеса пусть ждут тебя.

Пусть получится быстрей

Стать сильнее и мудрей.

***

С утра надули шарики.

Успели мы едва.

— А сколько тебе годиков?

И пальчики тут. — Два.

А торт с двумя свечами

Так трудно затушить.

Какое тут желанье?

Расти, счастливым быть.

Пусть в доме беспорядок,

Игрушки на полу.

Но мама с папой рядом.

Спокойно малышу.

Пусть будет так всегда!

С двухлетием тебя!

Открытки поздравления для малыша 2 года

Поздравление с днем рождения ребенка 2 года

Поздравление с днем рождения малыша 2 года

Открытка поздравление для ребенка 2 года

Поздравление малыша с 2 годиками

Поздравление с двухлетием ребенка

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить родителей с днем рождения ребенка. В нашей подборке вы найдете стихи и прозу для такого случая.