Польский сериал "1670" на Netflix привлек внимание украинцев (видео)

Сатирический сериал "1670" создан в жанре мокьюментари

Если российский сериал "Слово пацана" вызвал переполох в Минкульте и спровоцировал скандал в обществе, то польский сериал "1670" привлек внимание украинцев остроумием и сатирой. На платформе Netflix всего за несколько дней он приобрел безумную популярность.

Сериал имеет восемь эпизодов продолжительностью всего 30 минут, он не перегружает зрителя и смотреть его легко, об этом пишет NV. Сатирический сериал "1670" создан в жанре мокьюментари, соответственно от него не требуют исторической правдивости.

О чем рассказывает сериал

В сериале рассказывается о жизни семьи Адамчевских. Мужчина Ян Адамчевский хочет стать очень популярным польским деятелем, из-за чего часто конфликтует с односельчанами и семьей.

События происходят в 1670 году, когда Речь Посполитая была истощена из-за польско-российской войны и вторжения шведов.

Сериал "1670"

Это было время, когда все решала шляхта, один шляхтич мог наложить вето на любое решение. Главный герой Ян Павел часто ветировал повышение налогов, обо всем этом с юмором рассказывается в сериале.

У главного героя есть жена Зофия, которая закрывает глаза на выходки мужа. Дочь Анеля, которая очень активная по жизни, не хочет выходить замуж за магната. Девушку беспокоят вопросы равенства и климатических изменений. Она отвергает стереотипы и вносит элементы ХХ века в 1670 году.

Также семья имеет двоих сыновей. Станислав является наследником семейного поместья. А Якуб работает священником, который далек от подвижнического дела. Якуб хитро обманывает односельчан, что также показано очень иронично.

Почему стоит посмотреть "1670"

Несмотря на то, что это сериал о XVII веке, в нем можно увидеть многое из современности.

За каждым героем стоит своя история и отдельная юмористическая линия, которые в совокупности выглядят органично и смешно.

Следует напомнить, что в сериале не стоит искать соответствия историческим событиям. Авторы хотели создать легкую комедию, и это у них получилось.

Ранее "Телеграф" писал, что песня "Пияла", исполняемая группой АИГЕЛ в сериале "Слово пацана", возглавила рейтинг самых популярных песен в Украине от Apple Music. Сериал увлек украинских подростков.