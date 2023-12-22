Польський серіал "1670" на Netflix захопив увагу українців (відео)

Сатиричний серіал "1670" створений у жанрі мок’юментарі

Якщо російський серіал "Слово пацана" викликав переполох у Мінкульті та спровокував скандал у суспільстві, то польський серіал "1670" захопив увагу українців дотепністю та сатирою. На платформі Netflix всього за декілька днів він здобув шалену популярність.

Серіал має вісім епізодів тривалістю всього 30 хвилин, відповідно стрічка не перевантажує глядача і дивитися його легко, про це пише NV. Сатиричний серіал "1670" створений у жанрі мок’юментарі, тож від нього не вимагають історичної правдивості.

Про що розповідає серіал

В серіалі розповідається про життя родини Адамчевських. Чоловік Ян Адамчевський хоче стати дуже популярним польським діячем, через що часто конфліктує з односельчанами та сім’єю.

Події відбуваються у 1670 році, коли Річ Посполита була виснажена польсько-російською війною та вторгненням шведів.

Серіал "1670"

Це були часи, коли все вирішувала шляхта, один шляхтич міг накласти вето на будь-яке рішення. Головний герой Ян Павло часто ветував підвищення податків, про все це з гумором розповідається в серіалі.

Головний герой має дружину Зофію, яка закриває очі на витівки чоловіка. Донька Анеля, яка є дуже активною по життю, не хоче виходити заміж за магната. Дівчину турбують питання рівності та кліматичних змін. Вона відкидає стереотипи та вносить елементи сучасності у 1670 році.

Також родина має двох синів. Станіслав є спадкоємцем сімейного маєтку. А Якуб працює священником, який далекий від подвижницької справи. Якуб хитро обдурює односельчан, що також показано дуже іронічно.

Чому варто подивитися "1670"

Незважаючи на те, що це серіал про XVII століття, у ньому можна побачити багато що із сучасності.

За кожним героєм стоїть своя історія та окрема гумористична лінія, які в сукупності мають органічний та смішний вигляд.

Варто нагадати, що в серіалі не варто шукати відповідності до історичних подій. Автори хотіли створити легку комедію і це їм вдалося.

Раніше "Телеграф" писав, що пісня "Пияла", яку виконує група АІГЕЛ в серіалі "Слово пацана", очолила рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music. Серіал захопив українських підлітків.