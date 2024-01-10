"Противозачаточные сапоги" за 5 тысяч: творение Balenciaga вызвало бурную реакцию в сети (фото)

Оригинальную новинку бренда уже во всю обсуждают в соцсетях

Именитый французский дом моды Balenciaga, который недавно представил платье-мусорный мешок, в очередной раз удивил дизайном — в этот раз сапогов. Бренд показал в весенней коллекции экстравагантные мотокроссные сапоги, которые вызвали бурную реакцию в сети.

На странице Balenciaga в Instagram опубликовали фото нового творения бренда. Это черные мотокроссные сапоги замысловатой формы с мягкой подошвой и на каблуке.

"Байкерские боты. Мотокроссная обувь. 90 мм арка. Окатанный палец. Гибкая пятка. Доступно в избранных магазинах и на balenciaga.com. Коллекция Spring 24", — говорится в сообщении дома моды.

Стоит отметить, что экстравагантная новинка бренда стоит 5 тысяч долларов (почти 200 тысяч гривен). К слову, новинка бренда из весенней коллекции представлена также в белом цвете. На сайте Balenciaga указано, что обувь на 100% состоит из телячьей кожи.

Надо сказать, что новые подкрадули (удобная обувь с мягкой подошвой) от Balenciaga вызвали бурную реакцию пользователей сети:

Противозачаточные сапоги.

Balenciaga — король в производстве вещей худшего вида, на которые люди любят тратить большие деньги.

Ужасный дизайн.

Обувь мечты.

А мне это очень нравится.

Такая красота.

А могло быть и хуже, правда.

Что у вас там происходит?

Теперь это искусство.

Комментарии под постом Balenciaga

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новые сумки Balenciaga за несколько тысяч долларов не отличить от обычных продуктовых пакетов. Появились фото, как они выглядят.