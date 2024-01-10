"Противозачаточные сапоги" за 5 тысяч: творение Balenciaga вызвало бурную реакцию в сети (фото)
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Оригинальную новинку бренда уже во всю обсуждают в соцсетях
Именитый французский дом моды Balenciaga, который недавно представил платье-мусорный мешок, в очередной раз удивил дизайном — в этот раз сапогов. Бренд показал в весенней коллекции экстравагантные мотокроссные сапоги, которые вызвали бурную реакцию в сети.
На странице Balenciaga в Instagram опубликовали фото нового творения бренда. Это черные мотокроссные сапоги замысловатой формы с мягкой подошвой и на каблуке.
"Байкерские боты. Мотокроссная обувь. 90 мм арка. Окатанный палец. Гибкая пятка. Доступно в избранных магазинах и на balenciaga.com. Коллекция Spring 24", — говорится в сообщении дома моды.
Стоит отметить, что экстравагантная новинка бренда стоит 5 тысяч долларов (почти 200 тысяч гривен). К слову, новинка бренда из весенней коллекции представлена также в белом цвете. На сайте Balenciaga указано, что обувь на 100% состоит из телячьей кожи.
Надо сказать, что новые подкрадули (удобная обувь с мягкой подошвой) от Balenciaga вызвали бурную реакцию пользователей сети:
- Противозачаточные сапоги.
- Balenciaga — король в производстве вещей худшего вида, на которые люди любят тратить большие деньги.
- Ужасный дизайн.
- Обувь мечты.
- А мне это очень нравится.
- Такая красота.
- А могло быть и хуже, правда.
- Что у вас там происходит?
- Теперь это искусство.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что новые сумки Balenciaga за несколько тысяч долларов не отличить от обычных продуктовых пакетов. Появились фото, как они выглядят.