Путинист Киркоров не смог приобрести новинки от модного дома Balenciaga

Российский певец Филипп Киркоров, недавно сделавший пластику, получил пощечину от всемирно известного дома моды Balenciaga. Дом не стал продавать свои вещи Филиппу Киркорову, поддерживающему политику кровавого карлика.

Об этом артист рассказал одному из пропагандистских YouTube-каналов. Киркоров посетовал, что он всегда имел доступ ко всем брендам.

Недавно путинскому прихвостню позвонили из Balenciaga и сообщили, что артист попал в черный список.

Престижный дом моды Balenciaga

"Все знают, что я очень увлекаюсь модой, фешеном. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balmain – все меня всегда ждут с распростертыми объятиями. Я тот клиент, который действительно заморачивается над тем, в чем он ходит и выступает. Вот за сегодняшнее утро я уже трижды переоделся. Вдруг, в определенный момент моему стилисту приходит звонок из Монако из бутика Balenciaga: "Мы больше не можем продавать вещи Филиппу Киркорову из-за того, что он поддерживает режим и президента путина", — жаловался Киркоров. .

Артист решил схитрить и пытался через американского друга приобрести вещи в Balenciaga.

"Я позвонил своему другу в США, попросил попробовать купить одежду у Balenciaga на мое имя, и там ему отказали. Из французского офиса пришло письмо с моей фамилией, в котором запретили продавать мне вещи. Объяснили, что это потому, что я живу в россии и поддерживаю своего президента", — не хочет осознавать реалии Киркоров.

Ошарашенный артист заявил, что его юристы займутся этим делом в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" писал, что путиниста Киркорова высмеяли за сделанные "кубики" на прессе. Российский певец в свои 55 решил активно омолаживаться.