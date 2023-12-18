Путініст Кіркоров не зміг придбати новинки від модного дому Balenciaga

Російський співак Філіп Кіркоров, який нещодавно зробив пластику, одержав ляпас від всесвітньо відомого дому моди Balenciaga. Дім не став продавати свої речі Філіпу Кіркорову, який підтримує політику путіна.

Про це кремлівський блазень розповів одному з пропагандистських YouTube-каналів. Кіркоров пожалівся, що він завжди мав доступ до всіх брендів.

Нещодавно путінському прихвостню зателефонували з Balenciaga та повідомили, що артист потрапив до чорного списку.

Престижнй дім моди Balenciaga

"Усі знають, що я дуже захоплююсь модою, фешеном. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balmain – всі на мене завжди чекають з розпростертими обіймами. Я той клієнт, який справді заморочується над тим, у чому він ходить і виступає. Ось за сьогоднішній ранок я вже тричі переодягся… Раптом, у певний момент моєму стилісту приходить дзвінок із Монако з бутіка Balenciaga: "Ми більше не можемо продавати речі Філіпу Кіркорову через те, що він підтримує режим і президента путіна", — бідкався Кіркоров.

Артист вирішив схитрувати та намагався через американського друга придбати річ у Balenciaga.

"Я зателефонував своєму другу в США, попросив спробувати купити одяг у Balenciaga на моє ім'я, і там йому відмовили. З французького офісу надійшов лист із моїм прізвищем, в якому заборонили продавати мені речі. Пояснили, що це через те, що я живу в росії і підтримую свого президента", — не хоче усвідомлювати реалії Кіркоров.

Ошарашений артист заявив, що його юристи займуться цією справою у судовому порядку.

Раніше "Телеграф" писав, що путініста Кіркорова висміяли за зроблені "кубики" на пресі. Російський співак у свої 55 вирішив активно омолоджуватися.