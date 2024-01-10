"Протизаплідні чоботи" за 5 тисяч: творіння Balenciaga викликало бурхливу реакцію в мережі (фото)

Оригінальну новинку бренду вже обговорюють у соцмережах.

Іменитий французький дім моди Balenciaga, який нещодавно представив сукню-сміттєвий мішок, вкотре здивував дизайном — цього разу чоботів. Бренд показав у весняній колекції екстравагантні мотокросні чоботи, які спричинили бурхливу реакцію в мережі.

На сторінці Balenciaga в Instagram опублікували фото нового витвору бренду. Це чорні мотокросні чоботи хитромудрої форми з м’якою підошвою і на підборах.

"Байкерські чоботи. Мотокросне взуття. 90 мм арка. Обгорнутий палець. Гнучка п’ята. Доступно в обраних магазинах і на balenciaga.com. Колекція Spring 24", — йдеться у повідомленні дому моди.

Варто зазначити, що екстравагантна новинка бренду коштує 5 тисяч доларів (майже 200 тисяч гривень). До речі, новинка бренду із весняної колекції представлена також у білому кольорі. На сайті Balenciaga вказано, що взуття на 100% складається із телячої шкіри.

Треба сказати, що нові підкрадулі (зручне взуття з м’якою підошвою) від Balenciaga викликали бурхливу реакцію користувачів мережі:

Протизаплідні чоботи.

Balenciaga — король у виробництві речей найгіршого вигляду, на які люди люблять витрачати великі гроші.

Жахливий дизайн.

Взуття мрії.

А мені дуже подобається.

Така краса.

А могло бути й гірше, правда.

Що там у вас відбувається?

Тепер це мистецтво.

Коментарі під постом Balenciaga

Раніше "Телеграф" розповідав, що нові сумки Balenciaga за кілька тисяч доларів не відрізняються від звичайних продуктових пакетів. З’явилися фотографії, як вони виглядають.