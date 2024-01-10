"Протизаплідні чоботи" за 5 тисяч: творіння Balenciaga викликало бурхливу реакцію в мережі (фото)
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Оригінальну новинку бренду вже обговорюють у соцмережах.
Іменитий французький дім моди Balenciaga, який нещодавно представив сукню-сміттєвий мішок, вкотре здивував дизайном — цього разу чоботів. Бренд показав у весняній колекції екстравагантні мотокросні чоботи, які спричинили бурхливу реакцію в мережі.
На сторінці Balenciaga в Instagram опублікували фото нового витвору бренду. Це чорні мотокросні чоботи хитромудрої форми з м’якою підошвою і на підборах.
"Байкерські чоботи. Мотокросне взуття. 90 мм арка. Обгорнутий палець. Гнучка п’ята. Доступно в обраних магазинах і на balenciaga.com. Колекція Spring 24", — йдеться у повідомленні дому моди.
Варто зазначити, що екстравагантна новинка бренду коштує 5 тисяч доларів (майже 200 тисяч гривень). До речі, новинка бренду із весняної колекції представлена також у білому кольорі. На сайті Balenciaga вказано, що взуття на 100% складається із телячої шкіри.
Треба сказати, що нові підкрадулі (зручне взуття з м’якою підошвою) від Balenciaga викликали бурхливу реакцію користувачів мережі:
- Протизаплідні чоботи.
- Balenciaga — король у виробництві речей найгіршого вигляду, на які люди люблять витрачати великі гроші.
- Жахливий дизайн.
- Взуття мрії.
- А мені дуже подобається.
- Така краса.
- А могло бути й гірше, правда.
- Що там у вас відбувається?
- Тепер це мистецтво.
Раніше "Телеграф" розповідав, що нові сумки Balenciaga за кілька тисяч доларів не відрізняються від звичайних продуктових пакетів. З’явилися фотографії, як вони виглядають.