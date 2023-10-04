Нові сумки Balenciaga за кілька тисяч доларів не відрізнити від звичайних продуктових пакетів: як вони виглядають (фото)

У новій колекції бренду багато стильних речей, але привернули увагу незвичайні сумки

Французький будинок моди Balenciaga вкотре здивував дизайном сумки. Шоппери з нової колекції напрочуд схожі зі звичайними продуктовими пакетами.

На сайті Balenciaga представлена серія багаторазових пакетів для продуктів, прикрашених принтами. Моделі демонструють незвичайні сумки у рамках колекції весна-літо 2024.

Так, популярний бренд славиться дивними сумками, починаючи від пакету для сміття і закінчуючи шоппером у вигляді пачки чіпсів. Який би не був дизайнерський задум, вартість сумки Balenciaga не може бути низькою.

У новій капсулі бренд показав шоппери з малюнками ягід, зелені, полуниці та хліба. Єдине, що відрізняє твори Balenciaga від звичайних продуктових пакетів, це назва бренду. Скільки саме коштують такі сумки, поки що невідомо, оскільки колекція була представлена днями. Проте не виключено, що ціна становитиме кілька тисяч гривень.

Нова сумка від світового бренду. Фото: balenciaga.com

І пакет, і халат вражають. Фото: balenciaga.com

Цікаво, як довго автори розробляли дизайн? Фото: balenciaga.com

Ще один варіант шоппера із нової колекції. Фото: balenciaga.com

Наприклад, раніше Balenciaga продавав а-ля картату господарську сумку за 2 тисячі доларів. Тоді як брендовий пакет, як з IKEA, коштував 1700 доларів, а шоппер у вигляді пакету для сміття — за майже 1800 доларів. Додамо, що на сайті бренду сумки типу shopping bag можуть коштувати від 1 до 4 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що бренд Balenciaga носять зірки по всьому світу. Вирішила не відставати від знаменитостей і донька "слуги народу" Софія Діденко, яка похвалилася футболкою за 28 тисяч гривень.