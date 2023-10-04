Новые сумки Balenciaga за несколько тысяч долларов не отличить от обычных продуктовых пакетов: как они выглядят (фото)

В новой коллекции бренда много стильных вещей, но внимание привлекли необычные сумки

Французский дом моды Balenciaga в очередной раз удивил дизайном сумки. Шопперы из новой коллекции поразительно схожи с обычными продуктовыми пакетами.

На сайте Balenciaga представлена серия многоразовых пакетов для продуктов, украшенных принтами. Модели демонстрируют необычные сумки в рамках коллекции весна-лето 2024.

Так, популярный бренд славится странными сумками, начиная от мусорного пакета и заканчивая шоппером в виде пачки чипсов. Какой бы ни была дизайнерская задумка, стоимость сумки Balenciaga не может быть низкой.

В новой капсулы бренд показал шопперы с рисунками ягод, зелени, клубники и хлеба. Единственное, что отличает творения Balenciaga от обычных продуктовых пакетов, это название бренда. Сколько именно стоят такие сумки, пока неизвестно, так как коллекция была представлена на днях. Однако не исключено, что цена составит несколько тысяч гривен.

Новая сумка от мирового бренда. Фото: balenciaga.com

И пакет, и халат впечатляют. Фото: balenciaga.com

Интересно, как долго авторы разрабатывали дизайн? Фото: balenciaga.com

Еще один вариант шоппера из новой коллекции. Фото: balenciaga.com

К примеру, ранее Balenciaga продавал а-ля клетчатую хозяйственную сумку за 2 тысячи долларов. Тогда как брендовый пакет, как из IKEA, стоил 1700 долларов, а шоппер в виде мусорного пакета — за почти 1800 долларов. Добавим, что на сайте бренда сумки типа shopping bag могут стоит от 1 до 4 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бренд Balenciaga носят звезды по всему миру. Решила не отставать от знаменитостей и дочка "слуги народа" София Диденко, которая похвасталась футболкой за 28 тысяч гривен.