Покажут во время войны? Решетник заинтриговал, говоря о новом сезоне "Холостяка" (фото)

Безменный ведущий реалити ответил, планируются ли новые выпуски шоу

Известный ведущий Григорий Решетник обратился к своим поклонникам, которые фанатеют от популярного реалити о любви "Холостяк" канала СТБ. Ранее шоумен уже заявлял, что подготовка к новому сезону проекта уже идет, и в этот раз отметил, что есть большая вероятность выпуска шоу на телеэкраны в 2024 году.

В сторис Инстаграма Решетник, ведущий всех сезонов "Холостяка", ответил своим подписчикам, что сейчас делается все возможное, чтобы новый сезон вышел уже в следующие двенадцать месяцев.

"Делаем все возможное, чтобы Вы увидели Новый сезон в этом году!", — написал Григорий Решетник в ответ на вопросы фолловеров ведущего.

В ноябре 2023 года шоумен отмечал, что на то время продолжалась подготовка к съемкам, СТБ решает, как это можно реализовать в условиях войны — обстрелов, воздушных тревог и трагических событий в Украине. К тому же, на сайте телеканала СТБ даже можно подать заявку на участие.

Напомним, что прошлым главным героем 12 сезона "Холостяка" стал Алекс Топольский — бизнесмен родом со Львова, долгое время проживавший в США. Победительницей стала украинская модель Екатерина Лозовицкая, однако пара так и не смогла построить отношения после финала шоу. Они расстались еще до полномасштабного вторжения России в Украину.