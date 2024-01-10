Покажуть під час війни? Решетник заінтригував, говорячи про новий сезон "Холостяка" (фото)

Безмінний ведучий реаліті відповів, чи плануються нові випуски шоу

Відомий ведучий Григорій Решетник звернувся до своїх шанувальників, які фанатіють від популярного реаліті про кохання "Холостяк" каналу СТБ. Раніше шоумен вже заявляв, що підготовка до нового сезону проєкта вже триває, і цього разу зазначив, що є велика ймовірність випуску шоу на телеекрани у 2024 році.

У сторіс Інстаграму Решетник, який був ведучим всіх сезонів "Холостяка", відповів своїм підписникам, що зараз робиться все можливе, щоб новий сезон вийшов вже в наступні дванадцять місяців.

"Робимо усе можливе, щоб Ви побачили Новий сезон цього року!", — написав Григорій Решетник у відповідь до запитання фоловерів ведучого.

У листопаді 2023 року шоумен зазначав, що на той час тривала підготовка до зйомок, СТБ вирішує, як це можна реалізувати в умовах війни — обстрілів, повітряних тривог та трагічних подій в Україні. До того, на сайті телеканалу СТБ навіть можна подати заявку на участь.

Нагадаємо, що минулим головним героєм 12 сезону "Холостяка" став Алекс Топольський — бізнесмен родом зі Львова, який довгий час мешкав у США. Переможницею стала українська модель Катерина Лозовицька, однак пара так і не змогла побудувати стосунки після фіналу шоу. Вони розстались ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.